Арест активов Фридмана и партнеров. Решение суда задело 100% акций "Киевстара" и его "дочек", – СМИ

Арест всех корпоративных прав в Украине, принадлежавших подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову, охватывает 100% акций ЧАО "Киевстар". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Как отметил собеседник агентства, основанием для этого стало предположение правоохранителей, что указанные олигархи контролируют эти акции через нидерландскую компанию Veon Ltd.

Также суд арестовал доли "Киевстара" в других компаниях. В частности, речь идет о ООО "Хелси Украина" – медицинской информационной системе и ведущем цифровом провайдере в сфере здравоохранения Украины, которое поставляет технологии для 1300 государственных и частных клиник. В этой фирме "Киевстар" владеет долей в 69,99%.

Кроме того, оператору принадлежит IT-компания ООО "Киевстар.Тех".

Фридман, Авен и Косогов: арест активов

Служба безопасности Украины сообщила о судебном аресте всех украинских активов Фридмана, Авена и Косогова 6 октября.

В ведомстве отметили, что олигархи входят в окружение президента РФ Владимира Путина и обвиняются в причастности к масштабному финансированию войны России против Украины.

Под арест попали 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют или являются их конечными бенефициарами через оффшорные фирмы. В целом речь идет об активах более чем на 17 млрд гривен.

Кроме доли в "Киевстаре", Фридман и его партнеры владели в Украине, в частности, "Сенс-Банком", который Украина национализировала, и производителем минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская", активы которого суд арестовал в июне 2022 года.

Недавно президент "Киевстара" Александр Комаров говорил в эфире Radio NV, что Фридман косвенно владеет менее 20% компании.

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