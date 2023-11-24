В Україні започаткували держреєстр змов на тендерах

Антимонопольний комітет 23 листопада затвердив порядок ведення і доступу до державного реєстру суб’єктів господарювання, притягнутих до відповідальності за антиконкурентні узгоджені дії, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів і тендерів, йдеться у повідомленні відомства.

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Створення та ведення цього реєстру передбачено законом про вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності АМКУ, який Верховна Рада прийняла 9 серпня (законопроект мав №5431).

Порядком визначено обсяг відомостей, які публікуються у реєстрі; процедуру його ведення, зокрема порядок та строки наповнення й оновлення інформації; процедуру оприлюднення інформації в реєстрі; процедуру вилучення інформації з реєстру; процедуру доступу до реєстру, у тому числі отримання витягів з нього.

В комітеті нагадують, що компаніям, які протягом останніх трьох років перед відповідним тендером притягувалися до відповідальності за змову, замовник тендеру повинен відмовляти в участі у процедурі закупівлі.

Нагадаємо, що вказаний закон, зокрема, вдосконалює процедури врегулювання та звільнення від відповідальності порушників законодавства про конкуренцію; запроваджує їхню солідарну та субсидіарну відповідальність; обмежує строк розгляду справ про порушення до 5 років сукупно; деталізує процесуальні вимоги до дій АМКУ, направлених на збір доказів, завдяки чому бізнес зможе контролювати правильність кожного кроку посадовців.

Також ним запроваджено чітку процедуру слухань у справах та порядок доступу до матеріалів справ; встановлено обов’язок АМКУ публікувати численний перелік інформації, що зробить роботу відомства більш відкритою; запроваджено механізм надання рішенням АМКУ статусу виконавчого документу; а також гарантовано фінансову незалежність комітету.

Зазначимо також, що востаннє наразі АМКУ накладав штраф за змову на торгах на своєму минулому засіданні: 21 листопада загалом на 4,65 мільйона гривень було оштрафовано будівельні компанії "Сфера Люкс" та "Вавілон Буд".