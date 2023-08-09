Рада прийняла євроінтеграційний закон про вдосконалення роботи АМКУ: що він передбачає

Верховна Рада 9 серпня прийняла закон про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету. За відповідний євроінтеграційний законопроект №5431 проголосувало 258 депутатів.

При цьому відразу 15 нардепів проголосували проти, що за час після початку війни стало дуже рідкісним явищем. З них 13 представляють фракцію "Батьківщина", а двоє - "Голос". Ще 43 депутати, зокрема п'ять від пропрезидентської "Слуги народу", від визначення позиції утрималися.

Проект закону було внесено ще в квітні 2021 року 12 депутатами, серед яких лідер фракції СН Давид Арахамія, голова цієї партії Олена Шуляк, голова профільного комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха та інші представники "Слуги народу". В першому читанні його прийняли ще в липні того ж 2021 року, тож на друге пішло більше двох років.

Як прокоментували рішення в самому АМКУ, прийнятий закон дає старт реформі конкурентного законодавства, у значній мірі наближаючи відповідне законодавство України та діяльність комітету до acquis communautaire Європейського союзу.

Документ передбачає підвищення ефективності системи розвитку та захисту економічної конкуренції, вдосконалення державної політики у сфері захисту економічної конкуренції, посилення інституційної спроможності АМКУ та був розроблений відповідно до вимог статті 256 угоди про асоціацію України з ЄС.

Антимонопольники впечнені, що реалізація цих законодавчих змін дозволить підвищити ефективність захисту економічної конкуренції, зміцнити комітет як незалежний державний орган, деталізувати процесуальні права як суб’єктів господарювання, так і органів АМКУ та зменшити адміністративний тиск на бізнес.

Зокрема, ухвалений документ містить норми, які вдосконалюють процедури врегулювання та звільнення від відповідальності; запроваджують солідарну та субсидіарну відповідальність порушників; обмежують строк розгляду справ про порушення до 5 років сукупно; деталізують процесуальні вимоги до дій АМКУ, направлених на збір доказів, завдяки чому бізнес зможе контролювати правильність кожного кроку посадовців.

Крім того, запроваджується чітка процедуру слухань у справах та порядок доступу до матеріалів справ; встановлюється обов’язок АМКУ публікувати численний перелік інформації, що робить роботу відомства більш відкритою; комітету надається доступ до державних і місцевих баз даних; запроваджується механізм надання рішенням АМКУ статусу виконавчого документу; а також прийнятими нормами гарантується фінансова незалежність комітету.

Як вказують в АМКУ, реформа конкурентного законодавства України передбачає декілька етапів, першим з яких є остаточне схвалення законопроекту №5431 та його реалізація. Другий етап, зокрема, включає необхідність реалізації зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом, які стосуються посилення незалежності комітету.

Нагадаємо при цьому, що депутати від "Батьківщини" вже не вперше відмовляються підтримувати законопроекти, що визначені як євроінтераційні. Нещодавно на небажання деяких нардепів голосувати за такі документи звертав увагу й президент Володимир Зеленський, прогнозуючи, що після цього "їм в Україні буде складно".

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