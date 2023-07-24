АМКУ надав позитивний висновок щодо укладеного Меморандуму торговими мережами

Антимонопольним комітетом України завершено розгляд заяви поданої торговими мережами АТБ, Сільпо, Новус, Ашан, Варус, та Коло стосовно оцінки відповідності їх дій, що полягають у виконанні умов укладеного "Меморандуму про забезпечення стабільної роботи в Україні ланцюгу постачання продуктів харчування в умовах дії воєнного стану". Про це повідомляє Асоціація рітейлерів України (RAU).

Документ був підписаний торговими мережами 14 квітня 2023 року, але для початку його виконання підписанти очікували на висновки Антимонопольного Комітету України.

За результатами оцінки Меморандуму Антимонопольним комітетом України було встановлено, що визначений у Меморандумі граничний термін розрахунків за базові харчові продукти у строки не більше 30 календарних днів є сумісним з торговельною практикою розрахунків за сільськогосподарську та харчову продукцію, виконання положень Меморандуму не надає конкурентних переваг заявникам ні один перед одним (як перед конкурентами), ні перед іншими конкурентами, оскільки умови щодо визначення строків розрахунків з постачальниками є однаковими, а до Меморандуму може приєднатися будь-який суб’єкт господарювання, який здійснює діяльність щодо роздрібної реалізації продовольчих товарів, зазначених у Меморандумі.

Враховуючи положення Меморандуму, після отримання висновку АМКУ всі розрахунки за базові продукти харчування, що поставлені постачальниками з цієї дати, будуть проводитись підписантами Меморандуму не пізніше 30 календарних днів. В свою чергу, з метою дотримання вимог антиконкурентного законодавства, кожна торгова мережа залишається самостійною у визначені конкретних строків розрахунків з своїми партнерами з урахуванням граничного строку оплати.

З метою проведення оплати за товар у встановлені граничні строки, постачальники повинні забезпечити чітке виконання вимог податкового законодавства - своєчасно здійснювати реєстрацію податкових накладних та надавати належним чином оформлені товаросупровідні документи.

Нагадаємо, що до списку товарів, на які поширюється дія Меморандуму, увійшли такі товари вітчизняного виробництва (крім товарів, маркованих як «органічна продукція»): крупи (гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова, цукор-пісок (буряковий), борошно пшеничне, хліб, батон, макаронні вироби з м’яких сортів, вермішель з борошна пшеничного вищого сорту, молоко (окрім тривалого зберігання), сир кисломолочний, кефір у плівці, масло вершкове жирністю 72,5%, сметана у плівці, яйця курячі (нефасовані) або категорії С1; олія соняшникова рафінована, м’ясо курятини, м’ясо свинини, овочі нефасовані "борщового набору" (картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна), вода мінеральна негазована.

На переконання торгових мереж, даний механізм повинен започаткувати приклад саморегуляції галузі та підтримати виробників (постачальників) базових продуктів харчування під час воєнного стану.

Підписанти Меморандуму закликають інших учасників ринку роздрібної торгівлі продовольчими товарами долучитись до підписання Меморандуму про забезпечення стабільної роботи в Україні ланцюгу постачання продуктів харчування в умовах дії воєнного стану та подальшого його виконання.