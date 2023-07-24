АМКУ сделал заключение о Меморандуме торговых сетей

Антимонопольным комитетом Украины завершено рассмотрение заявления поданного торговыми сетями АТБ, Сильпо, Новус, Ашан, Варус и Коло об оценке соответствия их действий, заключающихся в выполнении условий заключенного "Меморандума об обеспечении стабильной работы в Украине цепи поставок продуктов питания в условиях действия военного положения". Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины (RAU).

Документ был подписан торговыми сетями 14 апреля 2023 года, но для начала его выполнения подписанты ожидали выводов Антимонопольного Комитета Украины.

По результатам оценки Меморандума Антимонопольным комитетом Украины было установлено, что определенный в Меморандуме предельный срок расчетов за базовые пищевые продукты в сроки не более 30 календарных дней является совместимым с торговой практикой расчетов за сельскохозяйственную и пищевую продукцию, выполнение положений Меморандума перед конкурентами условия определения сроков расчетов с поставщиками являются одинаковыми, а к Меморандуму может присоединиться любое предприятие, осуществляющее деятельность по розничной реализации продовольственных товаров, указанных в Меморандуме.

Учитывая положения Меморандума, после получения заключения АМКУ все расчеты за базовые продукты питания, поставленные поставщиками с этой даты, будут производиться подписантами Меморандума не позднее 30 календарных дней. С целью соблюдения требований антиконкурентного законодательства, каждая торговая сеть остается самостоятельной в определении конкретных сроков расчетов со своими партнерами с учетом предельного срока оплаты.

С целью проведения оплаты за товар в установленные предельные сроки, поставщики должны обеспечить четкое выполнение требований налогового законодательства – своевременно осуществлять регистрацию налоговых накладных и предоставлять надлежащим образом оформленные товаросопроводительные документы.

Напомним, что в список товаров, на которые распространяется действие Меморандума, вошли следующие товары отечественного производства (кроме товаров, маркированных как «органическая продукция»): крупы (гречневая, пшеничная, ячневая, гороховая, перловая, сахар-песок (свекольный), мука пшеничная, хлеб, батон, мука, макарон ого сорта, молоко (кроме длительного хранения), сыр кисломолочный, кефир в пленке, масло сливочное жирностью 72,5%, сметана в пленке, яйца куриные (нефасованные) или категории С1; масло подсолнечное рафинированное лук репчатый, капуста белокочанная), вода минеральная негазированная.

По убеждению торговых сетей, данный механизм должен положить начало саморегуляции отрасли и поддержать производителей (поставщиков) базовых продуктов питания во время военного положения.

Подписанты Меморандума призывают других участников рынка розничной торговли продовольственными товарами присоединиться к подписанию Меморандума об обеспечении стабильной работы в Украине цепи поставок продуктов питания в условиях военного положения и последующего его выполнения .