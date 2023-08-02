Посли G7 назвали важливі критерії для залучення інвестицій на відбудову України

Під час зустрічі з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем посли країн "Великої сімки" наголосили на тому, що для залучення інвестицій від приватного сектору до відновлення та реконструкції України прозорість і підзвітність є вирішальними.

Про це повідомили посли у Тwitter.

В G7 наголосили на важливості своєчасного вибору нового голови НАЗК, а також закликали посилити антикорупційнї інституції такі як САП та АРМА і відновити е-декларування.

Окрім цього, посли закликали ухвалити закони для забезпечення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та вдосконалення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до керівних принципів ОЕСР.

1/3#G7 Ambassadors met with @Denys_Shmyhal to follow up on the Ukraine Recovery Conference in 🇬🇧. To involve private sector in recovery and reconstruction of 🇺🇦, transparency and accountability are crucial. pic.twitter.com/m7SjplIrvp — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) August 1, 2023

"Ми також заохочували ухвалення законів для забезпечення сильного та незалежного Антимонопольного комітету та покращення корпоративного управління державними підприємствами відповідно до вказівок ОЕСР. Ми поділяємо спільну думку про необхідність підготовки реконструкційної конференції у 2024 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Кабінет міністрів України 30 червня призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). При цьому, посли країн G7 також висловили застереження до процедури, за якою Дума перемогла у конкурсі на голову АРМА.