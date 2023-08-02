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Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины

Послы G7 назвали важные критерии для привлечения инвестиций на восстановление Украины
Фото: Twitter японского председательства G7

Во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем послы стран "Большой семерки" отметили, что для привлечения инвестиций от частного сектора к восстановлению и реконструкции Украины прозрачность и подотчетность являются решающими.

Об этом сообщили послы в Twitter.

В G7 отметили важность своевременного выбора нового главы НАПК, а также призвали усилить антикоррупционные институты, такие как САП и АРМА и возобновить е-декларирование.

Кроме того, послы призвали принять законы для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и совершенствования корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с руководящими принципами ОЭСР.

"Мы также поощряли принятие законов для обеспечения сильного и независимого Антимонопольного комитета и улучшения корпоративного управления государственными предприятиями в соответствии с указаниями ОЭСР. Мы разделяем общее мнение о необходимости подготовки реконструкционной конференции в 2024 году", - говорится в сообщении.

Отметим, что Кабинет министров Украины 30 июня назначил Елену Думу главой Национального агентства по выявлению, розыску и управлению коррупционными активами (АРМА). При этом послы стран G7 также высказали оговорку к процедуре, по которой Дума победила в конкурсе на главу АРМА.

Автор:
Татьяна Гойденко