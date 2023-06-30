Кабмин назначил Думу главой АРМА, кандидатура которой вызвала беспокойство у G7: в чем ее обвиняют активисты

Кабинет министров Украины 30 июня назначил Елену Думу главой Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА).

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

28 июня конкурсная комиссия определила нового директора Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) – чиновника Елену Думу. Активисты сразу выступили против ее кандидатуры .

Антикоррупционные организации Transparency International Ukraine, Центр противодействия коррупции и StateWatch выступили с резкой критикой Думы и призвали Кабинет министров не назначать ее на должность.

"Решение о назначении Думы точно отразится на будущем АРМА. И, к сожалению, скорее всего, в негативном свете. Напомню, что создание и надлежащее функционирование Агентства - это одно из требований безвиза. Поэтому неумелое, и тем более политически ангажированное управление АРМА может повлиять не только на сам орган, но и на евроинтеграционный процесс", - отметил исполнительный директор Transparency International Ukraine Андрей Боровик.

Послы стран G7 также высказали предостережение процедуре, по которой Дума победила в конкурсе на главу АРМА.

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества в отношении принятых процедур. Важно соблюдать надлежащие процедуры, чтобы укрепить доверие к ARMA", - говорится в сообщении.

В чем суть претензии к Думе

Активисты отмечают, что в 2019 году Дума принимала участие в пресс-конференции, где также присутствовал Сэм Кислин. Последний является финансовым донором Рудольфа Джулиани. По информации СМИ, Кислин пытался создать скандал вокруг Burisma Николая Злочевского и сына президента США Джозефа Байдена. Активисты считают, что Дума имеет отношение к этой "кампании ".

Также ей обвиняют в контактах с экс-руководителем крымского управления СБУ, подозреваемым в госизмене Олегом Кулиничем .

После разгара дискуссий вокруг кандидатуры Думы один из членов комиссии по отбору кандидата на должность главы АРМА отозвал свой голос за победительницу . А именно Дмитрий Остапенко. По его словам, на момент голосования у него не было полной информации о кандидате, которая "имеет решающее значение".

Сама Дума заявила, что Остапенко имел в распоряжении всю информация о ее кандидатуре и подробно ознакомился с презентацией, где она изложила все свои намерения по работе АРМА. Дума считает, что против нее ведут "грязную" PR-кампанию.

"Идет борьба, чтобы остался на должности врио. ... и чтобы продолжались существующие коррупционные схемы, о которых я рассказывала на собеседовании", — заявила Дума во время пресс-конференции, которую она организовала чтобы "объяснить ситуацию".

Другие обвинения против себя она тоже отвергает.