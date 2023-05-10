Конкурс АРМА по передаче активов является незаконным, а действия потенциального управляющего – антиконкурентными

Передача акций компании IDS Ukraine в управление конкуренту - компании "Карпатские минеральные воды" - незаконна, а результаты соответствующего конкурса, проведенного Агентством по розыску и менеджменту активов, должны быть отменены. Активы компании должны стабильно работать для сохранения стоимости накануне предстоящей вероятной конфискации подсанкционных частиц, а антиконкурентные действия будущего управляющего ведут к потенциальному уничтожению бизнеса. Этот вывод базируется в том числе на разъяснении от АРМА, включающей следующее: Управитель, то есть «Карпатские минеральные воды», в случае ликвидации вверенных ему компаний, будет иметь право на получение оставшегося имущества. Это все указывает на целенаправленную кампанию по уничтожению бизнеса!

Если говорить о самом конкурсе, то прежде всего, юридически незаконным является решение АРМА о передаче акций в управление.

Во-первых, решение Шевченковского райсуда об аресте 100% акций IDS Ukraine по требованию Бюро экономической безопасности нарушает права тех акционеров, которые не подпадают под санкции Украины. Такие акционеры являются владельцами более 50% акций компании ( 34,83% акций принадлежит семье Патаркацишвили, правительство Грузии владеет 7,73% акций и миноритарные акционеры – около 7,45% ). Их право собственности сначала было незаконно ограничено путем запрета распоряжаться акциями, а затем путем передачи в АРМА и назначения управляющего. Таким образом, неподсанкционные владельцы фактически лишаются права владеть и пользоваться акциями.

При этом поскольку непосредственный владелец акций – кипрская компания International Distribution Systems Limited – не была лишена прав владения и пользования акциями (соответствующее решение суда отсутствует), у АРМА нет юридических оснований передавать такие полномочия третьему лицу. В случае подписания договора между АРМА и управляющим все дальнейшие действия управляющего посредством решений от имени акционера не будут иметь юридической силы .

Во-вторых, победитель конкурса - компания "Карпатские минеральные воды" не имеет лицензии Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку на управление акциями, как того требует закон для таких случаев. Среди критериев для выбора победителя АРМА акцентирует внимание на опыте управления видом актива, который передается в управление, наличия персонала, имеющего опыт управления соответствующим видом активов. При этом речь идет именно об управлении акциями, для чего нужны узко направленные компетенции, опыта и соответствия требованиям законодательства. Ни лицензии, ни опыта, ни персонала для управления акциями у избранного управляющего нет.

Назначение управляющего компании "Карпатские минеральные воды", которая является прямым конкурентом на рынке минеральных вод, направлена на сознательное уничтожение бизнеса IDS в Украине. На это указывает, в частности, недобросовестная поведение управляющего, зафиксированное на рынке сразу после оглашения результатов конкурса. В частности, происходит нарушение конкурентного законодательства, которое заключается в игнорировании требования обратиться в АМКУ за разрешением на концентрацию.

Отдельно хочу отметить намерение об увольнении работников и оптимизации производства, указанных в программе, которую управляющий подал на конкурс. Подобные инициативы возникают в результате конфликта интересов управляющего, ведь он заинтересован в развитии собственного бренда и планирует это делать любым, даже таким недобросовестным способом.

Следствием такой деятельности по уничтожению конкурента станет причинение вреда, прежде всего, государству, которое впоследствии обязано будет компенсировать владельцам актива снижение его стоимости во время управления. Во избежание этого следует обеспечить бесперебойное функционирование активов компании и, соответственно, сохранение их стоимости в сложном и длительном процессе конфискации подсанкционных частиц, которая должна произойти сразу после разработки законодательных норм в этом процессе. Смена части акционеров компании с частных на государство не является проблемой, поскольку за четверть века существования этого бизнеса состав акционеров менялся неоднократно. И это никак не влияло на эффективность работы.

По его мнению, прежде всего, в отмене результатов конкурса и обеспечении работы активов заинтересовано именно государство, ведь по результатам конфискации она сможет получить работающий актив с высокой стоимостью, сохранение налоговых поступлений и рабочих мест даже в переходный период. Компания намерена обратиться в органы государственной власти с предложением, которое будет гарантировать государству сохранение стоимости актива, рабочих мест и уровня налогов. Ведь стабильная работа активов будет способствовать дальнейшему развитию и росту бизнеса и получению государством надлежащих средств на покрытие ущерба, нанесенного агрессором, подытожил Марко Ткачук.