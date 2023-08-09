Рада приняла евроинтеграционный закон об усовершенствовании работы АМКУ: что он предусматривает

Верховная Рада 9 августа приняла закон об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета. За соответствующий евроинтеграционный законопроект №5431 проголосовало 258 депутатов.

При этом сразу 15 нардепов проголосовали против, что за время после начала полномасштабной войны стало очень редким явлением. Из них 13 представляют фракцию "Батькивщина", а двое – "Голос". Еще 43 депутата, в том числе пять от пропрезидентской "Слуги народа", от определения со своей позицией воздержались.

Проект закона был внесен еще в апреле 2021 года 12 депутатами, среди которых лидер фракции СН Давид Арахамия, глава этой партии Елена Шуляк, глава профильного комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха и другие представители "Слуги народа". В первом чтении его приняли еще в июле того же 2021 года, так что на второе ушло более двух лет.

Как прокомментировали решение в самом АМКУ, принятый закон дает старт реформе конкурентного законодательства, в значительной степени приближая соответствующее законодательство Украины и деятельность комитета к acquis communautaire Европейского союза.

Документ предусматривает повышение эффективности системы развития и защиты экономической конкуренции, усовершенствование государственной политики в сфере защиты экономической конкуренции, усиление институциональной способности АМКУ и разработан в соответствии с требованиями статьи 256 соглашения об ассоциации Украины с ЕС.

Антимонопольщики убеждены, что реализация этих законодательных изменений позволит повысить эффективность защиты экономической конкуренции, укрепить комитет как независимый государственный орган, детализировать процессуальные права как субъектов хозяйствования, так и органов АМКУ и уменьшить административное давление на бизнес.

В частности, принятый документ содержит нормы, усовершенствующие процедуры урегулирования и освобождения от ответственности; вводящие солидарную и субсидиарную ответственность нарушителей; ограничивающие срок рассмотрения дел о нарушениях 5 годами совокупно; детализирующие процессуальные требования к действиям АМКУ, направленным на сбор доказательств, благодаря чему бизнес сможет контролировать правильность каждого шага чиновников.

Кроме того, вводится четкая процедура слушаний по делам и порядок доступа к материалам дела; устанавливается обязанность АМКУ публиковать объемный перечень информации, что делает работу ведомства более открытой; комитету предоставляется доступ к государственным и местным базам данных; вводится механизм предоставления решениям АМКУ статуса исполнительного документа; а также принятыми нормами гарантируется финансовая независимость комитета.

Как указывают в АМКУ, реформа конкурентного законодательства Украины предусматривает несколько этапов, первым из которых является окончательное одобрение законопроекта №5431 и его реализация. Второй этап, в частности, включает в себя необходимость реализации обязательств Украины перед Международным валютным фондом, касающихся усиления независимости комитета.

Напомним при этом, что депутаты от "Батькивщины" уже не впервые отказываются поддерживать законопроекты, определенные как евроинтерационные. Недавно на нежелание некоторых нардепов голосовать за такие документы обращал внимание и президент Владимир Зеленский, прогнозируя, что после этого "им в Украине будет сложно".

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