Конкурента "Фармака" оштрафували за копіювання дизайну "Корвалолу", а двох забудовників - за змову на тендері

Антимонопольний комітет на засіданні 21 листопада ухвалив три рішення про накладення штрафів за порушення законодавства про економічну конкуренцію, йдеться у повідомленнях відомства.

Так, найбільший штраф - загалом у 4,65 мільйона гривень - накладено на будівельні компанії "Сфера Люкс" та "Вавілон Буд" за антиконкурентні узгоджені дії, що стосувалися спотворення результатів торгів.

Факти, виявлені комітетом під час розслідування, засвідчили спільну та скоординовану поведінку компаній під час підготовки та участі в торгах, комунікацію між ними та обмін інформацією.

Крім того, АМКУ оштрафував на 485,4 тисячі гривень ДКП "Фармацевтична фабрика" (Житомир) за неправомірне використання оформлення упаковки лікарського засобу "Корвалазид", що виявилося надто схожим на оформлення упаковки "Корвалолу", яке використовує київський завод "Фармак", який, власне, й наскаржився на конкурента, що використав дизайн без дозволу.

Аналогічні дії з недобросовісної конкуренції комітет зафіксував за компанією "Хімрезерв-Львів", яка без згоди використала дизайн упаковки розчинника марок 647 та 646, схожий до ступеню змішування з дизайном такої ж продукції компанії "Кіровоградпостач" (Кропивницький). Львівського виробника оштрафували на 158,4 тисячі гривень.

Нагадаємо також, що на цьому ж засіданні АМКУ схвалив проєкт розпорядження про порядок визначення розміру штрафів. Нині ж його органи в цьому питанні керуються лише рекомендаціями від 2016 року, що не дає можливості відстоювати свою правоту в судах.