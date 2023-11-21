Конкурента "Фармака" оштрафовали за копирование дизайна "Корвалола", а двух застройщиков – за сговор на тендере

Антимонопольный комитет на заседании 21 ноября принял три решения о наложении штрафов за нарушение законодательства об экономической конкуренции, говорится в сообщениях ведомства.

Так, наибольший штраф - в целом 4,65 миллиона гривен - наложен на строительные компании "Сфера Люкс" и "Вавилон Буд" за антиконкурентные согласованные действия, касавшиеся искажения результатов торгов.

Факты, выявленные комитетом в ходе расследования, показали общее и скоординированное поведение компаний при подготовке и участии в торгах, коммуникацию между ними и обмен информацией.

Кроме того, АМКУ оштрафовал на 485,4 тысячи гривен ГКП "Фармацевтическая фабрика" (Житомир) за неправомерное использование оформления упаковки лекарственного средства "Корвалазид", оказавшееся слишком похожим на оформление упаковки "Корвалола", которое использует киевский завод "Фармак", который, собственно, и пожаловался на конкурента, использовавшего дизайн без разрешения.

Аналогичные действия по недобросовестной конкуренции комитет зафиксировал и за компанией "Химрезерв-Львов", которая без согласия использовала дизайн упаковки растворителя марок 647 и 646, схожий до степени смешения с дизайном такой же продукции компании "Кировоградпостач" (Кропивницкий). Львовского производителя оштрафовали на 158,4 тысячи гривен.

Напомним также, что на этом же заседании АМКУ одобрил проект распоряжения о порядке определения размера штрафов. Сейчас же его органы в этом вопросе руководствуются лишь рекомендациями от 2016 года, что не дает возможности отстаивать свою правоту в судах.