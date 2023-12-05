Украинцам продавали масло с растительными жирами: производителя оштрафовали на 2,67 млн грн

Антимонопольный комитет оштрафовал ООО "Видди" на 2,67 млн грн за распространение ложной информации о составе сливочного масла, производимого компанией.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что ООО "Відді" распространяло на упаковках продукции собственного производства информацию («Масло крестьянское сладкосливочное 73% жира, ДСТУ 4399:2005», «Масло сладкосливочное «Крестьянское» 73% жира, ДСТУ 4399:2005»), тогда как производства такой продукции добавляло в ее состав жиры немолочного происхождения, чем создавало другой по своим характеристикам продукт.

В АМКУ напомнили, что ДСТУ 4399:2005 «Масло сливочное. Технические условия» запрещено для производства масла применять любые жиры и сливки, кроме полученных из коровьего молока. А в соответствии с Законом Украины «О молоке и молочных продуктах» не допускается использование названий молочных продуктов в названиях продуктов и торговых марках, если эти продукты производятся с использованием сырья немолочного происхождения.

"Указание ложных сведений о составе продукции может повлиять на намерение потребителя приобрести продукцию того производителя, которого он будет считать добросовестным, однако путем распространения ложных сведений о потребительских свойствах товара Общество напрямую вводит людей в заблуждение, потому что такая продукция действительно некачественная. А потребитель, заведомо считая информацию на упаковке товара правдивой, не рассчитывает на покупку товара, который может не соответствовать заявленному составу и названию", - подчеркнули в АМКУ.

Там добавили, что в результате распространения производителем ложной информации, которая может повлиять на намерения потребителей по приобретению такой продукции, ООО «Оди» может получить неправомерные преимущества в конкуренции по сравнению с другими субъектами хозяйствования, действующими на рынке производства/реализации сладкосливочного масла.

Поэтому АМКУ признал, что ООО «Отди» совершило нарушение, предусмотренное статьей 151 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» в виде распространения пищевых продуктов собственного производства (а именно на упаковках таких пищевых продуктов) вводящей в заблуждение информации. За совершенное нарушение ответчика оштрафован на 2667816 гривен.

Ранее АМКУ принял решение оштрафовать ООО "Фабрика мороженого Хладопром" на 1370433 грн за распространение на упаковках мороженого "пломбор" его производства ложной информации о составе продукта.

Источник фото: ua.depositphotos.com