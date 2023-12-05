Українцям продавали масло з рослинними жирами: виробника оштрафували на 2,67 млн грн

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ "Відді" на 2,67 млн грн за поширення неправдивої інформації щодо складу вершкового масла, яке виробляє компанія.

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Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Зазначається, що ТОВ "Відді" поширювало на упаковках продукції власного виробництва інформацію («Масло селянське солодковершкове 73 % жиру, ДСТУ 4399:2005», «Масло солодковершкове «Селянське» 73 % жиру, ДСТУ 4399:2005»), тоді як під час виробництва такої продукції додавало до її складу жири немолочного походження, чим створювало інший за своїми характеристиками продукт.

В АМКУ нагадали, що ДСТУ 4399:2005 «Масло вершкове. Технічні умови» заборонено для виробництва масла застосовувати будь-які жири та вершки, крім тих, що отримані з коров’ячого молока. А відповідно до Закону України «Про молоко і молочні продукти» не допускається використання назв молочних продуктів у власних назвах продуктів та торговельних марках, якщо ці продукти виробляються з використанням сировини немолочного походження.

"Зазначення неправдивих відомостей щодо складу продукції може вплинути на намір споживача придбати продукцію того виробника, якого він буде вважати добросовісним, проте шляхом поширення неправдивих відомостей щодо споживчих властивостей товару Товариство напряму вводить людей в оману, бо така продукція насправді неякісна. А споживач, завідомо вважаючи інформацію на упаковці товару правдивою, не розраховує на покупку товару, який може не відповідати заявленому складу та назві", - підкреслили в АМКУ.

Там додали, що внаслідок поширення виробником неправдивої інформації, що може вплинути на наміри споживачів щодо придбання такої продукції, ТОВ «Відді» може отримати неправомірні переваги у конкуренції порівняно з іншими суб’єктами господарювання, які діють на ринку виробництва/реалізації масла солодковершкового.

Тому АМКУ визнав, що ТОВ «Відді» вчинило порушення, передбачене статтею 15¹ Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» у вигляді поширення щодо харчових продуктів власного виробництва (а саме на упаковках таких харчових продуктів) інформації, що вводить в оману. За вчинене порушення відповідача оштрафовано на 2 667 816 гривень.

Раніше АМКУ ухвалив рішення оштрафувати ТОВ "Фабрика морозива Хладопром" на 1 370 433 грн за поширення на упаковках морозива “пломбір” його виробництва неправдивої інформації про склад продукту.

Джерело фото: ua.depositphotos.com