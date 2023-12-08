АМКУ оштрафував учасників змови на аукціоні з продажу Лопатинського спиртзаводу на 6,7 мільйона гривень

Антимонопольний комітет 7 грудня вирішив накласти штраф у загальній сумі 6,748 мільйона гривень на ТОВ "Укрспецпоставка" та "Офіс інвестицій" (перейменовано на ТОВ "Спиртовий завод "Лопатин") за вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосувалися спотворення результатів аукціону.

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Як вказують в АМКУ, йдеться про аукціон з продажу окремого майна Лопатинського місця провадження діяльності та зберігання спирту держпідприємства "Укрспирт" (Львівська область), за результатами якого було укладено договір на 60,012 мільйона гривень (з ПДВ).

Водночас комітет під час розслідування справи встановив, що зазначені суб’єкти господарювання узгодили свою поведінку, метою якої було усунення конкуренції між ними під час аукціону. Доведено, що відповідачі спільно вели господарську діяльність та заздалегідь домовилися про його результати торгів.

Окрім цього, АМКУ оштрафував на 719,3 тисячі гривень фармацевтичну компанію "Здоров’я" за неправомірне оформлення упаковки лікарського засобу "Пантенол Плюс", яке виявилося схожим до ступеня змішування із оформленням упаковки препарату "Бепантен Плюс" компанії Bayer.

В комітеті констатували, що її український підрозділ ТОВ "Байєр", що поскаржився на конкурента, не надавав жодного дозволу на використання такого дизайну упаковки, а дії "Здоров’я" могли надати йому неправомірні переваги у конкуренції через використання ділової репутації першого виробника.

Також АМКУ затвердив порядок проведення перевірки суб’єктів господарювання, об’єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю.

Зокрема, за результатами погодження проєкту порядку із зацікавленими міністерствами та відомствами було враховано пропозиції Міністерства внутрішніх справ щодо визначення порядку взаємодії органів комітету та правоохоронців у випадках, коли останні одночасно здійснюють розслідування стосовно певного об’єкта перевірки АМКУ.

Порядком визначаються, загальні засади перевірки, послідовність дій АМКУ під час перевірки, права та обов’язки комісії з перевірки, порядок її утворення, права та обов’язки об’єкта перевірки, строки, час та етапи перевірки, порядок огляду, опломбування, копіювання та/або одержання копій документів, вилучення доказів або накладення арешту та оформлення результатів перевірки.

Нагадаємо також, що 21 листопада АМКУ оштрафував на 485,4 тисячі гривень за аналогічне порушення ДКП "Фармацевтична фабрика" (Житомир), яка використала для упаковки засобу "Корвалазид" дизайн, надто схожив на оформлення "Корвалолу", яке використовує київський завод "Фармак".

Натомість на загальну суму 4,65 мільйона гривень було оштрафовано за змову на тендері будівельних компаній "Сфера Люкс" та "Вавілон Буд": виявилося, що вони комунікували, обмінювалися інформацією та координували свої дії.