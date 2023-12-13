"Ичнянский" и "Красненский" заводы отдадут на приватизацию

На заседании 12 декабря Кабинет министров Украины принял решение о дальнейшей приватизации "Ичнянского спиртового завода" (Черниговская область) и "Красненского завода продтоваров" (Житомирская область).

Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Согласно решению Фонд государственного имущества Украины получил полномочия прекратить реорганизацию этих предприятий и начать их приватизацию. За продажу имущества этих заводов средства будут направлены государственному бюджету Украины.

Отметим, что "Красненский завод продтоваров" занимался производством продуктов нефтепереработки, красок, лаков, типографской краски и мастик, а также производил мыло, чистящие и полировочные средства. В настоящее время долг по заработной плате предприятия перед работниками составляет 45 603,61 грн.

Напомним, что в августе этого года Фонд госимущества выставил на приватизационный аукцион "Струтинский спиртзавод" во Львовской области, начальная цена которого составила 31,3 млн. грн.

В ФГИ рассказали, сколько средств принесла приватизация в 2023-м

Отметим, за 9 месяцев 2023 года государственный бюджет получил от приватизации 2,7 млрд грн. Это неплохое подспорье для усиления обороноспособности Украины. Кабмин обещает разблокировать еще большую приватизацию. Но случится ли это до отмены военного положения – неизвестно.

До конца 2023 года Фонд государственного имущества Украины планирует провести аукционы малой приватизации через систему Prozorro. Продажа будет относиться еще к 188 объектам. Основной целью приватизации является повышение поступлений в государственный бюджет через приватизацию.

В ФГИУ рассчитывают, что от продажи объектов приватизации в 2024 году в бюджет Украины поступит 4 млрд гривен.

Отметим, что в 2021 году госбюджет Украины получил 5,1 млрд. грн. от приватизации. Это был рекорд по поступлениям в течение десяти лет.

На 2022-й была установлена планка в 8 млрд грн, однако на фоне полномасштабной войны и приостановки приватизации по факту было получено 1,7 млрд гривен.