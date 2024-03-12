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Категория
Агро
Дата публикации

Спиртзавод на Черниговщине, который подпольно производил этиловый спирт, выставили на приватизацию

ГП "Холминский спиртовой завод". Фото: Prozzoro
ГП "Холминский спиртовой завод". Фото: Prozzoro

В Черниговской области ЕМК ГП “Холминский спиртзавод” выставили на приватизацию. Его стартовая стоимость – более 15 миллионов гривен. Аукцион пройдет 20 марта.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества.

"Объявлен аукцион по приватизации ЕМК ГП "Холминский спиртовой завод" на Черниговщине. Аукцион запланирован в системе "Прозорро.Продажи" на 20 марта, ценовые предложения будут приниматься до 19 марта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стартовая цена лота – 15,35 млн гривен.

Согласно условиям продажи, покупатель ЕМК обязан обеспечить погашение просроченной кредиторской задолженности за товары, работы, услуги на сумму 3,5 млн гривен и не допустить увольнения работников в течение шести месяцев.

Фото 2 — Спиртзавод на Черниговщине, который подпольно производил этиловый спирт, выставили на приватизацию
ГП "Холминский спиртовой завод". Фото: Prozzoro

О лоте

Холминский спиртовой завод - действующее предприятие, расположенное в пгт Холма. Основным видом деятельности которого является дистилляция, ректификация и смешивание алкогольных напитков.

Предприятие находится у реки Убеди, которая является притоком Десны, и имеет удобную транспортную развязку вдоль автомобильного пути территориального значения Т-2512.

"ЕМК ГП "Холминский спиртовой завод" привлекателен для инвесторов, планирующих развивать действующее спиртовое производство или желающих релокировать бизнес с временно оккупированных территорий", - отметили в ФГИУ.

Там добавили, что в состав единого имущественного комплекса входит 101 зарегистрированная единица недвижимого имущества.

Среди недвижимости: производственные, складские, административные здания и сооружения, трансформаторные подстанции, артезианские скважины, емкости для зерна, железнодорожные пути и т.д. Также в составе ГП есть 16 единиц транспорта и спецтехники. В частности, грузовые автомобили, прицепы, тракторы, экскаватор и другое.

Кроме того, в собственности спиртзавода есть 192 единицы движимого имущества, среди которого: оборудование, мебель, инвентарь, компьютерная и офисная техника и т.д.

Общая площадь шести земельных участков под комплексом составляет 28358 га.

На предприятии сейчас работает 98 человек.

Подробная информация об объекте по ссылке .

Заметим, ранее территориальное управление Бюро экономической безопасности в Киеве совместно с управлением Службы безопасности Украины в Черниговской области разоблачили ЕМК ГП "Холминский спиртовой завод" на том, что он подпольно производил этиловый спирт, несмотря на запрет.

По версии следствия, должностные лица ГП покупали за наличные деньги у подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности сырье, в частности кукурузу и присадки, которое затем использовали для производства спирта, который в дальнейшем вывозился в Киев. По результатам обысков на территории предприятия обнаружено и изъято около 100 тонн незаконно изготовленного спирта.

Автор:
Светлана Манько