Спиртзавод на Чернігівщині, який підпільно виготовляв етиловий спирт, виставили на приватизацію

На Чернігівщині ЄМК ДП “Холминський спиртзавод” виставили на приватизацію. Його стартова вартість – понад 15 мільйонів гривень. Аукціон відбудеться 20 березня.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна.

"Оголошено аукціон з приватизації ЄМК ДП "Холминський спиртовий завод", що на Чернігівщині. Аукціон заплановано у системі "Прозорро.Продажі" на 20 березня, цінові пропозиції будуть прийматися до 19 березня", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стартова ціна лота — 15,35 млн гривень.

Згідно з умовами продажу, покупець ЄМК зобов’язаний забезпечити погашення простроченої кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на суму 3,5 млн гривень та не допустити звільнення працівників протягом шести місяців.

ДП "Холминський спиртовий завод". Фото: Prozzoro

Про лот

Холминський спиртовий завод — діюче підприємство, що розташоване в смт Холми. Основним видом діяльності якого є дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв.

Підприємство знаходиться біля річки Убеді, що є притокою Десни, та має зручну транспортну розв'язку вздовж автомобільного шляху територіального значення Т-2512.

"ЄМК ДП "Холминський спиртовий завод" привабливий для інвесторів, що планують розвивати діюче спиртове виробництво або мають бажання релокувати бізнес з тимчасово окупованих територій", - зауважили в ФДМУ.

Там додали, що до складу єдиного майнового комплексу входить 101 зареєстрована одиниця нерухомого майна.

Серед нерухомості: виробничі, складські, адміністративні будівлі та споруди, трансформаторні підстанції, артезіанські свердловини, ємності для зерна, залізничні колії та інше. Також у складі ДП є 16 одиниць транспорту і спецтехніки. Зокрема вантажні автомобілі, причепи, трактори, екскаватор та інше.

Крім того, у власності спиртзаводу є 192 одиниці рухомого майна, серед якого: обладнання, меблі, інвентар, комп’ютерна та офісна техніка, тощо.

Загальна площа шести земельних ділянок під комплексом становить 28,358 га.

На підприємстві наразі працює 98 людей.

Детальна інформація про об’єкт за посиланням.

Зауважимо, раніше територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві спільно з управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області викрили ЄМК ДП "Холминський спиртовий завод" на тому, що він підпільно виготовляв етиловий спирт попри заборону.

За версією слідства, службові особи ДП купували за готівку у підконтрольних суб’єктів господарської діяльності сировину, зокрема кукурудзу й присадки, яку потім використовували для виробництва спирту, який надалі вивозився до Києва. За результатами обшуків на території підприємства виявлено та вилучено майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту.