На Чернігівщині держзавод гнав спирт попри заборону: він мав вантажівку з "чарівною" кнопкою для "фокусу" (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Києві спільно з управлінням Служби безпеки України в Чернігівській області викрили державний спиртзавод на Чернігівщині, який підпільно виготовляв етиловий спирт попри заборону. Судячи з опублікованих БЕБ фото, йдеться про Холминський спиртзавод (селище Холми Корюківського району).

Як ідеться у повідомленні відомства, ліцензію заводу було скасовано пів року тому, коли працівники акцизного департаменту Державної податкової служби зафіксували серйозні порушення в роботі підприємства.

"Після цього розпочалася судова тяганина. Адміністративний суд за позовом підприємства зупинив дію рішення ДПС про анулювання ліцензії, але апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції. Відтак, завод не мав ліцензії для виробництва продукції, а його устаткування мало б бути опломбоване. Наразі завод перебуває в управлінні Фонду державного майна", - зазначають в бюро.

Правоохоронці провели обшуки на офіційно не працюючому державному підприємстві. Зазначається, що його виробничі потужності були ретельно замасковані. Будівля, де вироблявся фальсифікат, не мала дверей, окрім невеликого вікна у стіні.

Через нього відкривався доступ до прихованого приміщення, де зберігався контрафакт. Через це ж вікно подавався шланг, зʼєднаний з резервуарами, за допомогою якого бочки вантажівки наповнювалися спиртом. Окрім того, на території заводу виявили заховані підземні резервуари та бочки з сировиною, яка ймовірно використовувалась для виготовлення спирту.

За версією слідства, службові особи ДП купували за готівку у підконтрольних суб’єктів господарської діяльності сировину, зокрема кукурудзу й присадки, яку потім використовували для виробництва спирту, який надалі вивозився до Києва. За результатами обшуків на території підприємства виявлено та вилучено майже 100 тонн незаконно виготовленого спирту.

Також повідомляється, що на одному з блокпостів на Чернігівщині була зупинена вантажівка, яка прямувала у бік Києва. У кузові цього автомобіля знаходилося 25 тонн незаконно виготовленого спирту.

"Автомобіль був обладнаний так званою "запобіжною кнопкою" та складним механізмом, що змінює хімічний склад вмісту бочок. Зокрема, до кожної з п'яти ємностей була підведена крапельниця, після натискання "запобіжної кнопки" в бочки мали б поступити хімічні речовини, які перетворили б їх вміст на омивач для скла", - розповіли в БЕБ.

Як повідомляють в бюро, під час огляду автомобіля водій намагався натиснути запобіжну кнопку, однак правоохоронці встигли його зупинити. Незаконно виготовлений спирт було вилучено.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Окрім цього, встановлено також, що до згаданої діяльності причетні співробітники Головного управління ДПС у Чернігівській області. Справа ж розслідується за частиною 2 статті 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу.