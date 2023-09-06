На Житомирщині працівники спиртзаводу потайки зливали 10 тонн спирту щодня й продавали "наліво" (ФОТО)

Бюро економічної безпеки викрило службових осіб, які викачували з спиртзаводу в Житомирській області необлікований етиловий спирт. Як ідеться в повідомленні відомства, для цього вони використовували спеціальне обладнання та працювали у позаробочий час.

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Детективи встановили, що за допомогою врізаної труби, в обхід спиртовимірювального лічильника, спирт викачували за межі заводу в обсязі орієнтовно по 10 тонн щодоби.

Необлікована продукція зберігалася у складському приміщенні неподалік та продавалася по всій Україні. У податковому та бухгалтерському обліках така діяльність не відображалась.

За результатами обшуків БЕБ вилучило з незаконного обігу рідину з характерним запахом спирту, транспортні засоби, чорнові записи та фінансово-господарську документацію підприємства.

Орієнтовна вартість вилученого становить 10 мільйонів гривень. Наразі встановлюються збитки, завдані підпільним виробництвом спирту. Відпрацьовується інформація про можливе сприяння незаконній діяльності працівників одного з контролюючих органів.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ

Також детективи БЕБ ініціювали анулювання ліцензії на виробництво етилового спирту та проведення службової перевірки працівників Державної податкової служби щодо неналежного виконання покладених на них функціональних обов’язків за місцем розташування податкового поста. Втім, про повідомлення будь-кому про підозру наразі не йдеться.

Нагадаємо також, що у Київській області в червні БЕБ знайшло підпільне виробництво спирту в приватному будинку. Його ділки продавали великими партіями перевіреним клієнтам.