В Житомирской области работники спиртзавода тайком сливали 10 тонн спирта в день, продавая "налево" (ФОТО)

Бюро экономической безопасности разоблачило служебных лиц, которые выкачивали со спиртзавода в Житомирской области неучтенный этиловый спирт. Как говорится в сообщении ведомства, для этого они использовали специальное оборудование и работали в нерабочее время.

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Детективы установили, что с помощью врезанной трубы, в обход спиртоизмерительного счетчика, спирт выкачивали за пределы завода в объеме ориентировочно по 10 тонн в сутки.

Неучтенная продукция хранилась в складском помещении и продавалась по всей Украине. В налоговом и бухгалтерском учетах такая деятельность не отражалась.

По результатам обысков БЭБ изъяло из незаконного оборота жидкость с характерным запахом спирта, транспортные средства, черновые записи и финансово-хозяйственной документации предприятия.

Примерная стоимость изъятого составляет 10 миллионов гривен. В настоящее время устанавливается ущерб, нанесенный подпольным производством спирта. Отрабатывается информация о возможном содействии незаконной деятельности со стороны работников одного из контролирующих органов.

Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ Фото: БЭБ

Также детективы БЭБ инициировали аннулирование лицензии на производство этилового спирта и проведение служебной проверки работников Государственной налоговой службы по поводу ненадлежащего выполнения возложенных на них функциональных обязанностей по месту нахождения налогового поста. Впрочем, о сообщении кому-либо о подозрении пока речь не идет.

Напомним также, что в Киевской области в июне БЭБ нашло подпольное производство спирта в частном доме. Его дельцы продавали крупными партиями проверенным клиентам.