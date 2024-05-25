Правительство планирует ввести военный сбор для ФЛП и повысить акцизы на табак, алкоголь и топливо

Правительство рассматривает несколько вариантов пополнения бюджета для финансирования ВСУ. Один из них – поднятие акцизов на табак, алкоголь и топливо. Также до конца года возможно введение военного сбора для ФЛП.

Об этом сообщила народный депутат Украины, член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк, пишет УНИАН.

По ее словам, правительству до конца года на финансирование армии нужно найти около 300 миллиардов гривен.

"Это на зарплаты военным и на выполнение контрактов по оснащению. Правительство рассматривает несколько вариантов того, где взять эти деньги. Первый приоритет - это повышение акцизов на табак, алкоголь и топливо", - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Она добавила, что повышать акцизы нужно "не только с точки зрения правительства, но и с точки зрения наших международных партнеров".

"На всех встречах с ними звучит, что нужно поднимать размер подакцизного налога", – рассказала нардепка.

Как сообщила Василевская-Смаглюк, текст готовится, но финального решения нет

Также она подтвердила информацию о том, что до конца года возможно введение военного сбора для ФЛП.

Альтернативы нет: налоги в Украине скоро вырастут

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор по зарплатам и акцизам, сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", - подчеркнул нардеп.

Он признал, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем - жизнь", - заявил Гетманцев.

Правительство планирует повысить НДС и военный сбор

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов: военный сбор хотят повысить с 1,5 до 5%, пишет Forbes.

Такие решения в правительстве объясняют увеличением финансирования военных нужд государства.

"Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока", — говорится в статье издания.

По данным Forbes, об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3%.

Как подсчитали журналисты, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90–100 млрд грн в год.

Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. При повышении НДС на 2-3% доходы в бюджет могут вырасти на 70–120 млрд грн.

В Верховную Раду внести соответствующий законопроект могут уже в конце июня – начале июля. Если его примут быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

В бюджете дыра на $5 млрд

Напомним, министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн .

Он отметил, что военные расходы Украины должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики.

Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону предусмотрено 1,685 трлн гривен.

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