Альтернативы нет: Гетманцев подтвердил, что налоги в Украине скоро вырастут

Чтобы найти дополнительные источники финансирования армии, власти вынуждены будут повысить основные налоги, в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), военный сбор с зарплат и акцизы.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

"Нам необходимо повысить и расходную и доходную часть бюджета для финансирования армии, которую мы финансируем за счет наших внутренних источников. Мы не можем перенять эти средства у партнеров", - отметил нардеп.

По его словам, Кабинет министров сейчас подсчитывает потребности и необходимую сумму, но она не менее 300 млрд до конца года.

Как можно собрать такие деньги?

Как подчеркнул Гетманцев, наполнение бюджета невозможно обеспечить, обходя основные налоги.

"Поэтому изменения будут касаться бюджетообразующих прямых и косвенных налогов в т.ч. НДС, военного сбора и акцизов", - подчеркнул нардеп.

Он добавил, что война очень плохо влияет на экономику, но власти вынуждены будут поднять налоги, так как другого выхода не видят.

"Но есть ли другие варианты на столе? Нет, в альтернативе имущество или жизнь мы однозначно выбираем - жизнь", - заявил Гетманцев.

Он добавил, что контроль за расходованием средств будет и дальше усиливаться.

"Имею очень большую надежду, что борьбу с тенью/контрабандой, как это можно было увидеть по последним решениям по нелегальному табаку и другим сферам экономической деятельности, традиционно находящимся в полутени, будет укрепляться. Ведь собственно это и есть дополнительная налоговая база, которая" лежит под ногами"", - надеется нардеп.

Впрочем, по мнению Гетманцева, это не альтернатива, а обязательное дополнение к экономике и бюджету, оперирующим в условиях военного времени.

"Реальных источников финансирования великой войны только два – это заимствования и налоги", – подытожил нардеп.

Правительство планирует повысить НДС и военный сбор

Кабмин работает над законопроектом о повышении налогов: военный сбор хотят повысить с 1,5 до 5%, пишет Forbes.

Такие решения в правительстве объясняют увеличением финансирования военных нужд государства.

"Военный сбор в правительстве планируют повысить с 1,5% до 5%, говорят трое депутатов Рады. Аналогичную ставку налога в 5% могут ввести и для ФЛП, утверждают два депутата из финансово-экономического блока", — говорится в статье издания.

По данным Forbes, об уровне повышения НДС еще идут дискуссии. Вероятное повышение – на 2–3%.

Как подсчитали журналисты, повышение ставки военного сбора с 1,5 до 5% для наемных работников (без учета возможного введения военного сбора для ФЛП) может принести бюджету дополнительно 90–100 млрд грн в год.

Повышение ставки НДС на 1% даст около 40 млрд грн дополнительных годовых доходов. При повышении НДС на 2-3% доходы в бюджет могут вырасти на 70–120 млрд грн.

В Верховную Раду внести соответствующий законопроект могут уже в конце июня – начале июля. Если его примут быстро, то обновленные ставки заработают не раньше сентября.

В бюджете дыра на $5 млрд

Напомним, министр финансов Сергей Марченко оценил бюджетный разрыв из-за военных расходов в 5 млрд долларов или 200 млрд грн .

Он отметил, что военные расходы Украины должны перекрывать самостоятельно, и они достаточно велики.

Общие расходы госбюджета на 2024 год составляют 3,355 трлн гривен, из них на оборону предусмотрено 1,685 трлн гривен.

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