Альтернативи немає: Гетманцев підтвердив, що податки в Україні незабаром зростуть

Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - зауважив нардеп.

За його словами, Кабінет міністрів зараз підраховує потреби та необхідну суму , але вона не менше 300 млрд до кінця року.

Яким чином можна зібрати такі гроші?

Як наголосив Гетманцев, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.

"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.

Він додав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.

"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.

Він додав, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.

"Маю дуже велике сподівання, що боротьбу з тінню/ контрабандою, як це можна було побачити по останнім рішенням по нелегальному тютюну та іншим сферам економічної діяльності, що традиційно перебувають у напівтіні, буде зміцнюватись. Бо власне це і є додаткова податкова база, яка "лежить під ногами"", - сподівається нардеп.

Утім, на думку Гетманцева, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу.

"Реальних джерел фінансування великої війни лише два - це запозичення та податки", - підсумував нардеп.

Уряд планує підвищити ПДВ та військовий збір

Кабмін працює над законопроектом про підвищення податків: військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, пише Forbes.

Такі рішення в уряді пояснюють збільшенням фінансування на військові потреби держави.

"Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку", — йдеться у статті видання.

За даними Forbes, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2–3%.

Як підрахували журналісти, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.

Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.

До Верховної Ради внести відповідний законопроєкт можуть вже наприкінці червня – початку липня. Якщо його ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.

У бюджеті діра на $ 5 млрд

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн.

Він зауважив, що військові видатки Україна мусить перекривати самостійно, і вони досить великі.

Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі.Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.

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