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Альтернативи немає: Гетманцев підтвердив, що податки в Україні незабаром зростуть
Щоб знайти додаткові джерела фінансування армії, влада змушена буде підвищити основні податки, у тому числі податок на додану вартість (ПДВ), військовий збір із зарплат та акцизи.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
"Нам необхідно підвищити і видаткову і дохідну частину бюджету задля фінансування армії, яку ми фінансуємо за рахунок наших внутрішніх джерел. Ми не можемо запозичити ці кошти у партнерів", - зауважив нардеп.
За його словами, Кабінет міністрів зараз підраховує потреби та необхідну суму , але вона не менше 300 млрд до кінця року.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
Яким чином можна зібрати такі гроші?
Як наголосив Гетманцев, наповнення бюджету неможливо забезпечити, оминаючи основні податки.
"Тому зміни будуть стосуватися бюджетоутворюючих прямих і непрямих податків в т.ч. ПДВ, військового збору та акцизів", - підкреслив нардеп.
Він додав, що війна дуже погано впливає на економіку, але влада вимушена буде підняти податки, так як іншого виходу не бачить.
"Але чи є інші варіанти на столі? Ні, у альтернативі майно або життя ми однозначно обираємо — життя", - заявив Гетманцев.
Він додав, що контроль за витрачанням коштів буде й надалі посилюватись.
"Маю дуже велике сподівання, що боротьбу з тінню/ контрабандою, як це можна було побачити по останнім рішенням по нелегальному тютюну та іншим сферам економічної діяльності, що традиційно перебувають у напівтіні, буде зміцнюватись. Бо власне це і є додаткова податкова база, яка "лежить під ногами"", - сподівається нардеп.
Утім, на думку Гетманцева, це не альтернатива, а обов'язкове доповнення до економіки і бюджету, що оперують в умовах воєнного часу.
"Реальних джерел фінансування великої війни лише два - це запозичення та податки", - підсумував нардеп.
Уряд планує підвищити ПДВ та військовий збір
Кабмін працює над законопроектом про підвищення податків: військовий збір хочуть підвищити з 1,5% до 5%, пише Forbes.
Такі рішення в уряді пояснюють збільшенням фінансування на військові потреби держави.
"Військовий збір в уряді планують підвищити з 1,5% до 5%, кажуть троє депутатів Ради. Аналогічну ставку податку в 5% можуть запровадити й для ФОПів, стверджують двоє депутатів з фінансового-економічного блоку", — йдеться у статті видання.
За даними Forbes, про рівень підвищення ПДВ ще йдуть дискусії. Ймовірне підвищення — на 2–3%.
Як підрахували журналісти, підвищення ставки військового збору з 1,5% до 5% для найманих працівників (без урахування можливого запровадження військового збору для ФОП) може принести бюджету додатково 90–100 млрд грн на рік.
Підвищення ставки ПДВ на 1% дасть близько 40 млрд грн додаткових річних доходів. У разі підвищення ПДВ на 2-3% доходи до бюджету можуть зрости на 70–120 млрд грн.
До Верховної Ради внести відповідний законопроєкт можуть вже наприкінці червня – початку липня. Якщо його ухвалять швидко, то оновлені ставки запрацюють не раніше вересня.
У бюджеті діра на $ 5 млрд
Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко оцінив бюджетний розрив через військові видатки у 5 млрд доларів або 200 млрд грн.
Він зауважив, що військові видатки Україна мусить перекривати самостійно, і вони досить великі.
Зауважимо, практично усі податки, які збирають в Україні, йдуть на військові цілі.Загальні видатки держбюджету на 2024 рік становлять 3,355 трлн гривень, з них на оборону передбачено 1,685 трлн гривень.
Джерело фото: ua.depositphotos.com