БЕБ провело обшуки у найбільших виробників тютюну, виявлено докази нелегальної діяльності - Гетманцев

14 травня працівники Бюро економічної безпеки провели обшуки у п'яти провідних вітчизняних тютюнових компаніях через підозри у нелегальній діяльності. Були виявлені підроблені акцизні марки, не марковані тютюнові вироби.

Про це повідомив голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Серед згаданих компаній — відома львівська тютюнова фабрика та київське підприємство. Під час обшуків були виявлені підроблені акцизні марки та немарковані тютюнові вироби. Обшуки все ще тривають.

"На сьогодні виготовлення нелегального тютюну заблоковано повністю. Маю обґрунтовану надію назавжди… Респект БЕБ ", - наголосив він, додавши, що не виключає продовження обшуків на інших підприємствах.

Гетманцев підкреслив, що обшуки ще тривають, однак процесуальні дії щодо підтвердження виготовлення контрафактних цигарок на відповідному обладнанні потребують часу.

"Принагідно хочу звернутися до тієї (дякувати Богу) невеликої частини судівського корпусу, що традиційно симпатизує нелегальному виробництву підакцизної продукції у його протистоянні з законом, про що подекуди не соромиться заявляти в своїх рішеннях… Будуть наслідки", - резюмував Гетманцев.

Директора БЕБ просять взяти ситуацію на контроль і унеможливити тиск на детективів

Голова тимчасової слідчої комісії з питань незаконного обігу тютюнових виробів Ярослав Железняк, звернувся до виконуючого обов'язкік директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Сергія Перхуна. Він закликав його забезпечити належний контроль за ходом розслідування, що ведеться на Львівській тютюновій фабриці, та захистити детективів від можливого тиску.

"Отримав прохання від детективів БЕБ, які вже другу добу проводять надскладну операцію проти виробників нелегальних сигарет, оприлюднити інформацію про тиск та вплив на слідчі дій. Детективи скаржаться, що в.о. керівника детективів БЕБ Олександр Ткачук активно та відверто блокує ефективні слідчі дії на Львівській тютюновій фабриці", - написав Железняк.

За його словами, Ткачук намагається "замʼяти" та приховати знайдені в селах навколо ЛТФ 7 ліній по виробництву сигарет. Знайдене обладнання намагаються розібрати таким чином, щоб не було можливості провести експертизу, та довести що воно має відношення до продукції яку розповсюджує фабрика.

Окрім цього Железняк наголошує, що БЕБ, напередодні, зробив всі необхідні контрольні закупівлі, як сигарет типу Duty Free, так і іншої продукції фабрики, але Ткачук намагається унеможливити доведення звʼязку цих ліній з Львівською тютюновою фабрикою.

"Детективи кажуть, що Ткачук відверто грає в інтересах власників фабрики", - пише він.

Додамо, що за даними останньої "хвилі" дослідження нелегального ринку тютюнових виробів, що проводиться "Кантар Україна" на регулярній основі вже понад 13 років, частка тіньового сектору тютюнового ринку знизилась з рекордних 25,7% у жовтні 2023 року до 19,1% у березні 2024 року.

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