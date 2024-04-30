Бізнес виступив проти додаткового регулювання підакцизних товарів

Бізнес-спільнота закликає Кабмін відмовитися від розробки і прийняття проєкту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», що передбачає додаткове регулювання галузі.

Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Зазначається, що законопроєкт стосується заборони видимого розміщення тютюнових виробів, електронних сигарет, тощо у місцях їх роздрібної торгівлі.

Які ризики бачить бізнес

"На переконання учасників ринку, які працюють з дотриманням вимог чинного законодавства, надмірне регуляторне навантаження саме на прозорий бізнес, недотримання норм чинного законодавства органами державної влади і несприйняття позиції бізнесу можуть призвести до значного збільшення частки нелегальної торгівлі через неліцензовані канали збуту та ускладнення виявлення «сірих» продавців правоохоронними органами, в той час як для білого бізнесу прийняття таких змін буде наслідком додаткового тиску зі сторони контролюючих органів та збільшення кількості формальних перевірок", - зауважують а ЄБА.

На думку бізнесу, прийняття законопроєкту призведе до значного скорочення галузі спеціалізованої роздрібної торгівлі тютюновими виробами і зростання рівня безробіття серед населення, відповідно.

"Для прозорого бізнесу реалізація зазначеної ініціативи також зумовить додаткові витрати – як для великих торговельних мереж, так і для малого та середнього бізнесу", - наголошують в ЄБА.

Більше того, профільне законодавство Європейського Союзу не передбачає такої заборони на видиме розміщення продукції у точках продажу.

Тому бізнес-спільнота рішуче виступила проти зазначеного проекту Закону та надіслала відповідні спільні звернення до Уряду, оскільки прийняття такої заборони матиме вкрай негативний вплив на економіку і надходження до Державного бюджету.

На підтримку позиції бізнесу, Міністерство економіки України рекомендувало Держпродспоживслужбі відкласти розробку даної законодавчої ініціативи до закінчення воєнного стану в Україні. Крім того, Державна регуляторна служба України двічі відмовила Держпродспоживслужбі у погодженні проекту регуляторного акту.

В уряді хочуть підвищити акцизи на сигарети

Нагадаємо, Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкти, що передбачають підвищення акцизів на алкоголь, пальне та тютюнові вироби для приведення законодавства України у відповідність із нормами Євросоюзу.

Для всіх підакцизних товарів встановлений графік щорічного підвищення ставок до 2028 року.

Так, акциз на тютюнові вироби прирівняють до євро. Ставка податку поступово зростатиме до 90 євро за 1000 сигарет.

Кабмін розраховує, що прив’язка акцизів на тютюнові вироби в євро дозволить забезпечити додаткові надходження до держбюджету: в 2025 році на 612 млн грн, у 2026 році — на 5,001 млрд грн, у 2027 році - на 9,379 млрд грн, у 2028 році - на 13,852 млрд грн.

Додамо, що бізнес не підтримує пропозицію визначення євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби. У ЄБА це пояснюють тим, що це може призвести до зменшення обсягів легального виробництва і податкових надходжень до держбюджету.

В Україні запровадять електронну акцизну марку

Нагадаємо, Верховна Рада України у другому читанні та в цілому прийняла законопроєкт №8287 "про забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах". Основна зміна полягає в тому, що в Україні запровадять електронну акцизну марку.

Електронний акциз буде представлений у вигляді QR-коду. Раніше виробники тютюнових виробів зазначали, що, вважають, що цей підхід не відповідає європейському законодавству.

З 1 січня 2025 року електронна система почне працювати на повну. Тому повністю скасують маркування звичайними марками акцизного податку алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет.