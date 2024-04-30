Бизнес выступил против дополнительного регулирования подакцизных товаров

Бизнес-сообщество призывает Кабмин отказаться от разработки и принятия проекта Закона "О внесении изменений в Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредному влиянию на здоровье населения", предусматривающему дополнительное регулирование отрасли.

Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Отмечается, что законопроект касается запрещения видимого размещения табачных изделий, электронных сигарет и т.п. в местах их розничной торговли.

Какие риски видит бизнес

"По убеждению участников рынка, работающих с соблюдением требований действующего законодательства, чрезмерная регуляторная нагрузка именно на прозрачный бизнес, несоблюдение норм действующего законодательства органами государственной власти и невосприятие позиции бизнеса могут привести к значительному увеличению доли нелегальной торговли из-за нелицензированных каналов сбыта и усложнения обнаружения "серых"" продавцов правоохранительными органами, в то время как для белого бизнеса принятие таких изменений будет следствием дополнительного давления со стороны контролирующих органов и увеличения количества формальных проверок", - отмечают ЕБА.

По мнению бизнеса, принятие законопроекта приведет к значительному сокращению отрасли специализированной розничной торговли табачными изделиями и росту уровня безработицы среди населения соответственно.

"Для прозрачного бизнеса реализация указанной инициативы также приведет к дополнительным затратам – как для крупных торговых сетей, так и для малого и среднего бизнеса", - отмечают в ЕБА.

Более того, профильное законодательство Европейского Союза не предусматривает такого запрета на видимое размещение продукции в точках продаж.

Поэтому бизнес-сообщество решительно выступило против указанного проекта Закона и направило соответствующие совместные обращения в Правительство, поскольку принятие такого запрета будет оказывать крайне негативное влияние на экономику и поступление в Государственный бюджет.

В поддержку позиции бизнеса Министерство экономики Украины рекомендовало Госпродпотребслужбе отложить разработку данной законодательной инициативы до окончания военного положения в Украине. Кроме того, Государственная регуляторная служба Украины дважды отказала Госпродпотребслужбе в согласовании проекта регуляторного акта.

В правительстве хотят повысить акцизы на сигареты

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, горючее и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

Для всех подакцизных товаров установлен график ежегодного повышения ставок до 2028 года.

Так, акциз на табачные изделия приравняют к евро. Ставка налога будет постепенно расти до 90 евро за 1000 сигарет.

Кабмин рассчитывает, что привязка акцизов на табачные изделия в евро позволит обеспечить дополнительные поступления в госбюджет: в 2025 году на 612 млн грн, в 2026 году – на 5,001 млрд грн, в 2027 году – на 9,379 млрд грн, в 2028 году на 13,852 млрд. грн.

Добавим, что бизнес не поддерживает предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия. В ЕБА это объясняют тем, что это может привести к уменьшению объемов легального производства и налоговым поступлениям в госбюджет.

В Украине введут электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не соответствует европейскому законодательству.

С 1 января 2025 года электронная система начнет работать по полной. Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.