Приближаемся к "еАкцизу": Минцифры разработало технические требования к системе

Министерство цифровой трансформации разработало и опубликовало технические требования для создания системы обращения алкогольных и табачных изделий "еАкциз".

Об этом сообщила пресс-служба министерства.

"Активно работаем над внедрением "еАкциза". Разработали и опубликовали технические требования для создания системы обращения алкогольных и табачных изделий. Там украинцы могут ознакомиться с функционалом будущей системы и механизмом расчетов акцизного налога", - говорится в сообщении.

Зачем нужны технические требования к системе

Технические требования устанавливают цели, задачи и условия для создания и ввода в эксплуатацию информационно-коммуникационной системы "Электронная система обращения алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

В них содержится информация о назначении и целях разработки Электронной системы; функционал, который должна обеспечивать электронная система; механизм, согласно которому происходят расчеты в электронной системе; механизм и принципы взаимодействия системы "еАкциз" с экономическими операторами и государственными органами; перечень желаемых компонентов и т.п.

Подробнее о требованиях можно узнать по ссылке.

В Минцифре отмечают, что "еАкциз" поможет бизнесу защитить свой товар от фальсификации, существенно упростит процедуру получения акцизных марок без лишних визитов в налоговую и бумажную волокиту, именно поэтому диалог между бизнесом и государством — один из приоритетов проекта.

Напомним, Кабинет министров зарегистрировал законопроекты, предусматривающие повышение акцизов на алкоголь, горючее и табачные изделия для приведения законодательства Украины в соответствие с нормами Евросоюза.

Добавим, что бизнес не поддерживает предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия. В ЕБА это объясняют тем, что это может привести к уменьшению объемов легального производства и налоговым поступлениям в госбюджет.

В Украине введут электронную акцизную марку

Напомним, Верховная Рада Украины во втором чтении и в целом приняла законопроект №8287 "Об обеспечении электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах". Основное изменение состоит в том, что в Украине будет внедрена электронная акцизная марка.

Электронный акциз будет представлен в виде QR-кода. Ранее производители табачных изделий отмечали, что считают, что этот подход не соответствует европейскому законодательству.

С 1 января 2025 года электронная система начнет работать в полную силу. Поэтому полностью отменят маркировку обычными марками акцизного налога на алкогольные напитки, табачные изделия и жидкости для электронных сигарет.

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