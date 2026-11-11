Переводят ответственность на бизнес: рестораны и кафе не смогут выполнить постановление правительства об обустройстве укрытий

Национальная ресторанная ассоциация Украины (НРАУ) считает отведенные правительством сроки на обустройство укрытий для возможности работать во время "желтого" уровня тревоги недостаточными для ресторанного бизнеса.

Как пишет Dilo, об этом рассказал президент НРАУ Тарас Ковальчук, передает "Интерфакс-Украина".

По его мнению, переводить ответственность за укрытие на бизнес – это абсурд, а минимальный срок для того, чтобы решить эту проблему – это 12, возможно, и 24 месяца.

Ковальчук напомнил, что заведения кафе и ресторанов в 95% случаев не владельцы помещений, поэтому не могут вносить там какие-либо изменения и строить. По его словам, задача планирования сети укрытий и организации доступа к ним должна заниматься община и местные администрации. Рестораны, кафе и подобные заведения не имеют ни ресурсов, ни полномочий организовывать укрытие без наличия соответствующих помещений.

"Государство точно должно устанавливать технические требования и порядок утверждения, и вообще все процедуры. Общество и военные администрации должны производить планирование сетей укрытий, организовать доступы, документацию, непосредственно делать все для того, чтобы эти вопросы были реализованы", - подчеркнул Ковальчук.

Он отметил, что важен вопрос строительства укрытий в центральной части города, где большое количество заведений располагается в зданиях-памятниках архитектуры.

Ресторанный бизнес открыт для поиска компромиссных вариантов

Как отметила соучредительница кафе-кондитерских Honey и пекарен "Завертайло" Анна Завертайло, имеющиеся подвалы в таких зданиях непригодны для обустройства укрытий по установленным техническим требованиям. При этом альтернативы в виде переезда в современные здания с коммерческими помещениями и укрытием на сегодняшний день не существует.

По ее словам, ресторанный бизнес открыт для поиска компромиссных вариантов, например, снижения требований к укрытиям и адаптации существующих подвальных помещений, или установки мобильных укрытий на несколько заведений.

"Откуда мы будем это финансировать? У нас запаса прочности уже нет. Давайте планировать какие-то налоговые кредиты, гранты, софинансирование, давайте делать рабочие группы, единственное окно, начинать работать на местном уровне, как решать этот вопрос. Возможно делать одно мобильное укрытие на несколько заведений. К сожалению, на сегодняшний день мы не имеем ответов".

О постановлении правительства

Напомним, 4 сентября 2026 года Кабмин принял постановление №1092, которое ввело новые правила работы предприятий во время воздушных угроз. Бизнесу предоставили трехмесячный переходный период для подготовки, а изменения в постановление позволили обустраивать безопасные пространства непосредственно в постройках без обязательного строительства отдельного укрытия.

После завершения переходного периода предприятия без соответствующей защиты не смогут продолжать работу на желтом уровне тревоги только по согласованию с работниками.

Однако представители ритейла и ресторанной сферы отмечали, что выполнить такие условия просто нереально. Среди главных преград называли колоссальные затраты, сложность переоборудования арендованных площадей, техническую неопределенность с расчетами и риск давления при проверках. В свою очередь аналитики подтверждали серьезность угрозы: по оценке ресторанной экспертки Ольги Насоновой, неспособность выполнить жесткие нормы угрожала закрытием до 20% общепита в стране.

В конце концов из-за критики бизнес-сообщества, волны петиций и риска сворачивания рынка правительство пошло на уступки и сдвинуло дедлайн к 4 марта 2027 года .