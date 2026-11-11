Перекладають відповідальність на бізнес: ресторани і кафе не зможуть виконати постанову уряду про облаштування укриттів

Національна ресторанна асоціація України (НРАУ) вважає відведені урядом терміни на облаштування укриттів для можливості працювати під час "жовтого" рівня тривоги недостатніми для ресторанного бізнесу.

Як пише Dilo, про це розповів президент НРАУ Тарас Ковальчук, передає "Інтерфакс-Україна".

На його думку, перекладати відповідальність за укриття на бізнес - це абсурд, а мінімальний термін для того, щоб вирішити цю проблему, – це 12, можливо, і 24 місяці.

Ковальчук нагадав, що заклади кафе та ресторанів у 95% випадків не є власниками приміщень, тому не можуть вносити там якісь зміни і будувати. За його словами, завдання з планування мережі укриттів та організації доступу до них має займатися громада та місцеві адміністрації. Натомість ресторани, кафе і подібні заклади не мають ані ресурсів, ані повноважень організовувати укриття без наявності відповідних приміщень.

"Держава точно має встановлювати технічні вимоги і порядок затвердження, і взагалі всі процедури. Громада та військові адміністрації мають робити планування мереж укриттів, організувати доступи, документацію, безпосередньо робити все для того, щоб ці питання були реалізовані", – наголосив Ковальчук.

Він зауважив, що важливим є питання будівництва укриттів у центральній частині міста, де велика кількість закладів розташовується у будівлях-пам’ятках архітектури.

Ресторанний бізнес відкритий до пошуку компромісних варіантів

Як зазначила співзасновниця кафе-кондитерських Honey та пекарень "Завертайло" Анна Завертайло, наявні підвали у таких будівлях непридатні для облаштування укриттів за встановленими технічними вимогами. При цьому альтернативи у вигляді переїзду до сучасних будівель з комерційними приміщеннями та укриттям на сьогодні не існує.

За її словами, ресторанний бізнес відкритий до пошуку компромісних варіантів, наприклад, зниження вимог до укриттів і адаптації існуючих підвальних приміщень, або встановлення мобільних укриттів на декілька закладів.

"Звідки ми це фінансуватимемо? В нас запасу міцності вже немає. Давайте планувати якісь податкові кредити, гранти, співфінансування, давайте робити робочі групи, єдине вікно, починати працювати на місцевому рівні, як вирішувати це питання. Можливо робити одне мобільне укриття на декілька закладів. На жаль, на сьогоднішній день ми не маємо відповідей на ці запитання", – резюмувала Завертайло.

Про постанову уряду

Нагадаємо, 4 вересня 2026 року Кабмін ухвалив постанову №1092, яка запровадила нові правила роботи підприємств під час повітряних загроз. Бізнесу надали тримісячний перехідний період для підготовки, а зміни до постанови дозволили облаштовувати безпечні простори безпосередньо в будівлях без обов'язкового будівництва окремого укриття.

Після завершення перехідного періоду підприємства без відповідного захисту не зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня тривоги лише за погодженням із працівниками.

Проте представники ритейлу та ресторанної сфери наголошували, що виконати такі умови просто нереально. Серед головних перепон називали колосальні витрати, складність переобладнання орендованих площ, технічну невизначеність із розрахунками та ризик тиску під час перевірок. Своєю чергою аналітики підтверджували серйозність загрози: за оцінкою ресторанної експертки Ольги Насонової, неспроможність виконати жорсткі норми загрожувала закриттям до 20% закладів громадського харчування в країні.

Зрештою через критику бізнес-спільноти, хвилю петицій та ризик згортання ринку уряд пішов на поступки і зсунув дедлайн до 4 березня 2027 року.