Єдиний соціальний внесок приніс понад 640 млрд грн у 2026 році

За січень - жовтень 2026 року до фондів соціального страхування надійшло понад 640 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Це на 102,7 млрд грн, або 19,1%, більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Водночас для роботодавців, які працевлаштовують людей з інвалідністю, передбачені особливі умови сплати ЄСВ.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресцентр Податкової служби.

Надходження ЄСВ забезпечують фінансування важливих соціальних виплат, зокрема пенсій, допомоги з тимчасової непрацездатності та інших державних соціальних гарантій. Водночас для окремих категорій роботодавців і самозайнятих осіб законодавство передбачає пільгові умови сплати внеску.

Які ставки ЄСВ діють

Для підприємств та організацій, які забезпечують роботою людей з інвалідністю, передбачені спеціальні ставки єдиного соціального внеску. Їхній розмір залежить від категорії роботодавця та виконання встановлених законодавством умов.

Зокрема, застосовуються такі ставки:

8,41% – для роботодавців, які працевлаштовують осіб з інвалідністю;

5,5% – для підприємств, де кількість працівників з інвалідністю становить щонайменше 50% від загальної чисельності персоналу, а фонд оплати їхньої праці – не менше 25% загальних витрат на оплату праці;

5,3% – для підприємств та організацій УТОГ і УТОС за умови дотримання вимог щодо кількості працівників з інвалідністю та частки їхньої заробітної плати у фонді оплати праці.

Таким чином, розмір ЄСВ для роботодавців залежить не лише від факту працевлаштування людей з інвалідністю, а й від відповідності підприємства визначеним критеріям.

Хто може не сплачувати ЄСВ за себе

Пільгові умови передбачені також для самозайнятих осіб. Зокрема, від сплати єдиного внеску за себе можуть звільнятися:

фізичні особи – підприємці;

особи, які провадять незалежну професійну діяльність;

члени фермерських господарств.

Для цього вони мають одночасно відповідати двом умовам: мати статус особи з інвалідністю та отримувати пенсію або державну соціальну допомогу.

Такі законодавчі механізми дають змогу зменшити податкове навантаження на роботодавців, які створюють робочі місця для людей з інвалідністю, а також підтримати самозайнятих осіб, які належать до відповідних категорій

Нагадаємо, за січень–вересень 2026 року місцеві бюджети зросли на 17,5%. Тоді до бюджетів громад надійшов 421 млрд грн податків, а основним джерелом доходів також залишався ПДФО.