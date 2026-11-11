Единый социальный взнос принес более 640 млрд грн в 2026 году

За январь – октябрь 2026 года в фонды социального страхования поступило более 640 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Это на 102,7 млрд грн, или 19,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время, для работодателей, трудоустраивающих людей с инвалидностью, предусмотрены особые условия уплаты ЕСВ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессцентр Налоговой службы.

Поступления ЕСВ обеспечивают финансирование важных социальных выплат, в том числе пенсий, пособий по временной нетрудоспособности и других государственных социальных гарантий. В то же время, для отдельных категорий работодателей и самозанятых лиц законодательство предусматривает льготные условия уплаты взноса.

Какие ставки ЕСВ действуют

Для предприятий и организаций, обеспечивающих работой людей с инвалидностью, предусмотрены специальные ставки единого социального взноса. Их размер зависит от категории работодателя и выполнения установленных законодательством условий.

В частности, применяются следующие ставки:

8,41% – для работодателей, трудоустраивающих лиц с инвалидностью;

5,5% – для предприятий, где количество работников с инвалидностью составляет не менее 50% общей численности персонала, а фонд оплаты их труда – не менее 25% общих затрат на оплату труда;

5,3% – для предприятий и организаций УТОГ и УТОС при условии соблюдения требований по количеству работников с инвалидностью и доли их заработной платы в фонде оплаты труда.

Таким образом, размер ЕСВ для работодателей зависит не только от факта трудоустройства людей с инвалидностью, но и соответствия предприятия определенным критериям.

Кто может не платить ЕСВ за себя

Льготные условия предусмотрены также для самозанятых лиц. В частности, от уплаты единого взноса за себя могут освобождаться:

физические лица – предприниматели;

лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность;

члены фермерских хозяйств.

Для этого они должны соответствовать двум условиям: иметь статус лица с инвалидностью и получать пенсию или государственную социальную помощь.

Такие законодательные механизмы позволяют уменьшить налоговую нагрузку на работодателей, создающих рабочие места для людей с инвалидностью, а также поддержать самозанятых лиц, относящихся к соответствующим категориям.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 местные бюджеты выросли на 17,5%. Тогда в бюджеты общин поступило 421 млрд грн налогов, а основным источником доходов также оставался НДФЛ.