Ощадбанк розширює кредитування бізнесу за підтримки ЄС: підписано угоду на €71,4 млн

Ощадбанк та Європейський інвестиційний фонд підписали угоду про портфельну гарантію на €71,4 млн для кредитування українського малого та середнього бізнесу. ЄІФ покриватиме 70% кредитного портфеля, а за умови достатнього попиту його обсяг можуть збільшити до €143 млн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба фінансової установи.

Угоду підписали 10 листопада у Львові під час 18-го засідання керівного комітету Української донорської платформи. Документ скріпили підписами голова правління Ощадбанку Юрій Каціон та генеральний директор EIB Global Ендрю Макдауелл.

На які потреби бізнес зможе залучати кредити

Гарантійний механізм передбачає підтримку кредитування мікро-, малих і середніх підприємств. Бізнес зможе отримувати фінансування на:

реалізацію інвестиційних проєктів;

поповнення обігового капіталу.

За умови достатніх темпів формування кредитного портфеля сторони можуть збільшити його гарантований обсяг до €143 млн.

Це вже друга угода Ощадбанку з Європейським інвестиційним фондом щодо портфельних гарантій. Попередню програму започаткували у 2017 році. У її межах обсяг гарантованого кредитного портфеля зріс із €50 млн до €100 млн.

Як працює програма

Одним із підприємств, яке раніше скористалося гарантійним інструментом ЄІФ, стала компанія "Кендл Груп Україна", виробник твердопаливних котлів, модульних котелень і металевих виробів.

У 2023 році Ощадбанк надав компанії кредит на 12 млн грн під гарантію Європейського інвестиційного фонду. Кошти спрямували на закупівлю сировини та матеріалів для виробництва.

У 2026 році банк також надав підприємству три кредити на загальну суму 22,35 млн грн.

Нова угода між Ощадбанком та ЄІФ має продовжити використання гарантійного механізму для розширення доступу українських підприємств до банківського фінансування.

Про Ощадбанк

Ощадбанк - один із найбільших державних банків України, правонаступник Державного спеціалізованого комерційного ощадного банку України, зареєстрованого Національним банком України 31 грудня 1991 року. У 1999 році банк було реорганізовано у відкрите акціонерне товариство.

100% акцій Ощадбанку належать державі. Управління корпоративними правами здійснює Кабінет Міністрів України.

Банк працює як універсальна фінансова установа, обслуговує фізичних осіб, підприємців і корпоративних клієнтів. Серед основних напрямів його діяльності — роздрібне та корпоративне кредитування, обслуговування бізнесу, залучення депозитів і проведення платіжних операцій.

Ощадбанк також співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Європейським банком реконструкції та розвитку і Європейським інвестиційним фондом, залучаючи гарантійні інструменти для розширення фінансування українського бізнес

Про Європейський інвестиційний фонд

Європейський інвестиційний фонд (ЄІФ) - фінансова установа Європейського Союзу, створена у 1994 році. Він входить до Групи Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та спеціалізується на підтримці малого і середнього бізнесу, стартапів та інноваційних компаній.

Основним напрямом діяльності ЄІФ є полегшення доступу підприємств до фінансування. Для цього фонд використовує інструменти портфельних гарантій, венчурного фінансування та мікрофінансування.

ЄІФ переважно не кредитує підприємства безпосередньо. Натомість він співпрацює з банками та іншими фінансовими посередниками, беручи на себе частину кредитних ризиків. Це дає змогу фінансовим установам активніше кредитувати підприємства, зокрема ті, яким складно отримати фінансування на стандартних умовах.

Фонд має змішану структуру власності. Його основними акціонерами є Європейський інвестиційний банк, Європейський Союз в особі Європейської комісії, а також європейські державні та приватні фінансові установи.

Штаб-квартира ЄІФ розташована в Люксембурзі.