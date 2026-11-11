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Ощадбанк расширяет кредитование бизнеса при поддержке ЕС: подписано соглашение на €71,4 млн

NPL, кредиты, НБУ
Украинские банки сокращают NPL: доля упала до 30%.

Ощадбанк и Европейский инвестиционный фонд подписали соглашение о портфельной гарантии на 71,4 млн евро для кредитования украинского малого и среднего бизнеса. ЕИФ будет покрывать 70% кредитного портфеля, а при достаточном спросе его объем могут увеличить до €143 млн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба финансового учреждения.

Соглашение было подписано 10 ноября во Львове во время 18-го заседания руководящего комитета Украинской донорской платформы. Документ скрепили подписями председатель правления Ощадбанка Юрий Кацион и генеральный директор EIB Global Эндрю МакДауэлл.

На какие нужды бизнес сможет привлекать кредиты

Гарантийный механизм подразумевает поддержку кредитования микро-, малых и средних предприятий. Бизнес сможет получать финансирование на:

  • реализацию инвестиционных проектов;
  • пополнение оборотного капитала

При достаточных темпах формирования кредитного портфеля стороны могут увеличить его гарантированный объем до €143 млн.

Это уже второе соглашениеОщадбанка с Европейским инвестиционным фондом по портфельным гарантиям. Предыдущая программа была начата в 2017 году. В ее пределах объем гарантированного кредитного портфеля вырос с €50 млн до €100 млн.

Как работает программа

Одним из предприятий, ранее воспользовавшимся гарантийным инструментом ЕИФ, стала компания "Кендл Груп Украина", производитель твердотопливных котлов, модульных котельных и металлических изделий.

В 2023 году Ощадбанк предоставил компании кредит в 12 млн грн под гарантию Европейского инвестиционного фонда. Средства были направлены на закупку сырья и материалов для производства.

В 2026 году банк также предоставил предприятию три кредита на общую сумму 22,35 млн. грн.

Новое соглашение между Ощадбанком и ЕИФ должно продолжить использование гарантийного механизма для расширения доступа украинских предприятий к банковскому финансированию.

Об Ощадбанке

Ощадбанк – один из крупнейших государственных банков Украины, правопреемник Государственного специализированного коммерческого сберегательного банка Украины, зарегистрированного Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года. В 1999 году банк был реорганизован в открытое акционерное общество.

100% акций Ошадбанка принадлежат государству. Управление корпоративными правами осуществляет Кабинет министров Украины.

Банк работает как универсальное финансовое учреждение, обслуживает физических лиц, предпринимателей и корпоративных клиентов. Среди основных направлений его деятельности – розничное и корпоративное кредитование, обслуживание бизнеса, привлечение депозитов и проведение платежных операций.

Ощадбанк также сотрудничает с международными финансовыми организациями, в частности, Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным фондом, привлекая гарантийные инструменты для расширения финансирования украинского бизнеса.

Европейский инвестиционный фонд

Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) – финансовое учреждение Европейского Союза, созданное в 1994 году. Он входит в Группу Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) и специализируется на поддержке малого и среднего бизнеса, стартапов и инновационных компаний.

Основным направлением деятельности ЕИФ есть облегчение доступа предприятий к финансированию. Для этого фонд использует инструменты портфельных гарантий, венчурного финансирования и микрофинансирования.

ЕИФ в основном не кредитует предприятия напрямую. Он сотрудничает с банками и другими финансовыми посредниками, принимая на себя часть кредитных рисков. Это позволяет финансовым учреждениям активнее кредитовать предприятия, в частности те, которым сложно получить финансирование на стандартных условиях.

Фонд имеет смешанную структуру собственности. Основными его акционерами являются Европейский инвестиционный банк, Европейский Союз в лице Европейской комиссии, а также европейские государственные и частные финансовые учреждения.

Штаб-квартира ЕИФ находится в Люксембурге.

Автор:
Ольга Опенько

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