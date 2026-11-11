Попит на швидку доставку Glovo Express зріс на 275%

Кількість замовлень через власні магазини швидкої доставки Glovo Express в Україні зросла на 275% порівняно з першим роком роботи, а середня кількість позицій у чеку збільшилася майже втричі.

Про це компанія повідомила виданню Dіlo.

Наразі мережа налічує вісім власних дарксторів у шести найбільших містах країни — Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові та Вінниці. Попри виклики воєнного часу, компанія вже готує запуск нових точок. Разом із трафіком асортимент мережі зріс утричі — до 4,2 тис. найменувань, а кількість постачальників розширилася з трьох до 80 партнерів.

У компанії зазначили, що суттєво змінився й сам кошик замовлень. За спостереженнями сервісу, користувачі дедалі частіше купують базові продукти та товари першої необхідності, а доставку сприймають як спосіб підтримувати звичний ритм і нормальність життя.

На сьогодні п'ятірка найпопулярніших категорій у застосунку виглядає так:

готові страви з ресторанів;

товари з супермаркетів;

аптечний асортимент;

тютюнові вироби;

нехарчовий ритейл.

Водночас сегмент Q-commerce вже генерує 30% усього бізнесу і продовжує демонструвати позитивну динаміку.

Раніше генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк повідомляла, що додатковим драйвером для продуктового ритейлу стали масовані знеструмлення. Зокрема, у грудні 2025 – січні 2026 року загальний попит на доставку додав 7,7%, а середній чек за рік збільшився на понад 20%.

"Коли через обстріли вдома зникає світло чи газ, доставка стає не просто комфортом, а можливістю підтримувати бодай якийсь нормальний побут у цих ненормальних умовах", — зазначала Павлюк.

Через перебої з живленням на ринку змінився баланс між закладами та магазинами: на початку 2026 року ресторанний сегмент просів у замовленнях на 3,3% (і на 6% у річному вимірі), тоді як частка продовольчих замовлень зросла на 2% та 5% відповідно.

Нагадаємо, в Україні база кур'єрів сервісу швидкої доставки Glovo зросла до понад 100 тисяч людей: саме стільки людей зареєструвалися в додатку та виконали бодай одне замовлення. Для порівняння, у 2023 році таких було 50 тисяч.

Середній дохід кур’єрів Glovo в Україні у минулому році становив близько 20 тис. грн на місяць, у Києві — приблизно 25 тис. грн. Кур’єри працюють як незалежні партнери: самі обирають, коли виходити на зміну і скільки доставок робити, тому їхній заробіток може відрізнятися від міста до міста.

Для довідки: Glovo в Україні — це міжнародний сервіс доставки, який працює через мобільний додаток і сайт. Користувачі можуть замовляти їжу з ресторанів, продукти з магазинів, ліки, товари першої необхідності та інші покупки з доставкою до дому або офісу.

Сервіс почав роботу в Україні у жовтні 2018 року і зараз діє в більш ніж 40 містах, зокрема в Києві, Львові, Одесі та ін.