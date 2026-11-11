Спрос на скорую доставку Glovo Express вырос на 275%

Количество заказов через собственные магазины быстрой доставки Glovo Express в Украине выросло на 275% по сравнению с первым годом работы, а среднее количество позиций в чеке увеличилось почти в три раза.

Об этом компания сообщила изданию Dilo.

В настоящее время сеть насчитывает восемь собственных дарксторов в шести крупнейших городах страны - Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове и Виннице. Несмотря на вызовы военного времени, компания готовит запуск новых точек. Вместе с трафиком ассортимент сети вырос втрое - до 4,2 тыс. наименований, а количество поставщиков расширилось с трех до 80 партнеров.

В компании отметили, что существенно изменилась и сама корзина заказов. По наблюдениям сервиса, пользователи все чаще покупают базовые продукты и товары первой необходимости, а доставку воспринимают как способ поддерживать привычный ритм и нормальность жизни.

На сегодняшний день пятерка самых популярных категорий в приложении выглядит так:

готовые блюда из ресторанов;

товары из супермаркетов;

аптечный ассортимент;

табачные изделия;

непищевой ритейл.

В то же время, сегмент Q-commerce уже генерирует 30% всего бизнеса и продолжает демонстрировать положительную динамику.

Ранее генеральный директор Glovo в Украине Марина Павлюк сообщала, что дополнительным драйвером для продуктового ритейла стали массированные обесточения. В частности, в декабре 2025 – январе 2026 года общий спрос на доставку прибавил 7,7%, а средний чек за год увеличился более чем на 20%.

"Когда из-за обстрелов дома исчезает свет или газ, доставка становится не просто комфортом, а возможностью поддерживать хоть какой-то нормальный быт в этих ненормальных условиях", - отмечала Павлюк.

Из-за перебоев с питанием на рынке изменился баланс между заведениями и магазинами: в начале 2026 года ресторанный сегмент просел в заказах на 3,3% (и на 6% в годовом измерении), тогда как доля продовольственных заказов выросла на 2% и 5% соответственно.

Напомним, в Украине база курьеров сервиса быстрой доставки Glovo выросла до более чем 100 тысяч человек : именно столько людей зарегистрировались в приложении и выполнили хотя бы один заказ. Для сравнения, в 2023 году таковых было 50 тысяч.

Средний доход курьеров Glovo в Украине в прошлом году составлял около 20 тыс. грн в месяц, в Киеве — примерно 25 тыс. грн. Курьеры работают как независимые партнеры: сами выбирают, когда выходить на смену и сколько доставок делать, поэтому их заработок может отличаться от города к городу.

Для справки: Glovo в Украине – это международный сервис доставки, работающий через мобильное приложение и сайт. Пользователи могут заказывать еду из ресторанов, продукты из магазинов, лекарства, товары первой необходимости и другие покупки с доставкой в дом или офис.

Сервис начал работу в Украине в октябре 2018 года и сейчас действует в более чем 40 городах, в частности, в Киеве, Львове, Одессе и т.д.