Закон про податки на маркетплейси не призведе до зменшення доходів кур'єрів – Glovo

Впровадження нового податку для самозайнятих працівників цифрових платформ не вдарить по гаманцях кур'єрів та не змінить звичний досвід для споживачів. Про це Delo. ua заявили в компанії Glovo, коментуючи ухвалені законодавчі зміни.

Йдеться про закон про оподаткування маркетплейсів — його ухвалення було жорсткою вимогою ЄС та МВФ для продовження фінансової підтримки України. Документ має врегулювати діяльність онлайн-платформ і нарешті створити єдині, прозорі правила гри для всього ринку.

Раніше компанія Glovo повідомляла, що із нею співпрацюють понад 70 тис. кур'єрів в 23 країнах світу. Їхню кількість в Україні компанія не розкриває. У минулому році середній дохід кур’єрів Glovo в Україні склав близько 20 тис. грн на місяць, тоді як у Києві цей показник сягає приблизно 25 тис. грн.

Головні нововведення для платформ та кур'єрів:

Податковий агент: Glovo як цифрова платформа самостійно розраховуватиме та сплачуватиме податок від імені кур'єрів до державного бюджету.

Ставка податку: Вона становитиме 10% від доходу самозайнятої особи.

Автоматизація: Платформа запускає прямий обмін даними з податковою службою, що значно спростить звітність.

"Це повноцінна, важлива частина сучасної економіки України, яка створює тисячі робочих місць, генерує податки для бюджету та рухає вперед сферу послуг. Наша інфраструктура повністю готова до запуску, адже насправді для нас поточний перехідний період без чіткого регулювання є набагато складнішим", — підкреслюють у Glovo.

У компанії заспокоюють, що нововведення не є "підвищенням податків", а радше створенням сприятливого та зрозумілого правового поля.

За попередніми аналітичними прогнозами Glovo, введення податку доходи не призведе до зменшення доходів кур’єрів, а спрощена модель взаємодії лише підвищить їхню мотивацію. Так само змін не відчують бізнес-партнери компанії та кінцеві споживачі — сервіс залишатиметься доступним та комфортним.

Що відомо про закон про оподаткування маркетплейсів?

Цей документ є важливою частиною адаптації українського законодавства до європейських норм (зокрема, Директиви ЄС про покращення умов праці на платформах).

Проєкт закону пропонує вивести з "тіні" сотні тисяч українців, які заробляють через таксі, сервіси доставки чи надання послуг (так звану гіг-економіку), надавши їм офіційний статус самозайнятих осіб без необхідності реєструвати ФОП.

Очікується, що такий крок не лише залучить додаткові кошти до держбюджету, а й закладе міцний фундамент для довгострокового захисту прав працівників цифрової індустрії.

Нагадаємо, сервіси Uklon, Bolt та Glovo підтримали швидке впровадження законопроєкту про оподаткування доходів із цифрових платформ за ставкою 5%. Зокрема, генеральна менеджерка Glovo в Україні Марина Павлюк зазначила, що ініціатива дозволить бізнесу працювати прозоро та передбачувано, тому норми мають запрацювати вже з 2026 року. Вона підкреслила, що кожен місяць зволікання позбавляє бюджет надходжень, а спроби охрестити реформу "податком на OLX" є безпідставними маніпуляціями, які лише створюють зайву напругу.