У Glovo стався технічний збій: компанія обіцяє повернути усі некоректно списані чайові

Увечері 11 лютого у роботі сервісу швидкої кур'єрської доставку товарів та їжі Glovo зафіксовано технічний збій. Користувачам в різних країнах, зокрема і в Україні, було некоректно списано суму чайових для кур’єрів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

У компанії зазначили, що ситуацію вже виправлено, а також пообіцяли повернути користувачам надлишково списані кошти.

"Ми щиро перепрошуємо за цю ситуацію та розуміємо ваше обурення. Наші технічні спеціалісти вже усунули цю помилку. Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі. Ми обов’язково повідомимо про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів ", — зазначили в Glovo.

Які суми було списано?

Українські користувачі сервісу у соціальних мережах повідомляють про значні суми списання чайових — від 5 до 10 тисяч гривень. Служба підтримки сервісу проблему вирішити одразу не змогла.

Зауважимо, за період грудня 2025 до січня 2026 попит на послуги компанії Glovo зріс на 7,7%, а середній чек замовлення за рік виріс більш ніж на 20%. Люди все рідше обирають фастфуд і дедалі частіше замовляють гарячі комплексні обіди, супи та основні страви, які фактично замінюють домашню їжу.

