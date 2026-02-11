Запланована подія 2

Попит на доставку їжі під час блекаутів: середній чек зріс на понад 20%

Glovo доставка
Glovo повідомляє, що під час блекаутів люди частіше обирають гарячі домашні страви та обіди, а не швидку їжу. Фото з відкритих джерел.

Під час масованих відключень світла значно зріс попит на сервіс доставки їжі. За період грудня 2025 до січня 2026 попит на послуги компанії Glovo зріс на 7,7%, а середній чек замовлення за рік виріс більш ніж на 20%.

Про це Delo.ua повідомила генеральна директорка Glovo в Україні Марина Павлюк.

"Коли через обстріли вдома зникає світло чи газ, доставка стає не просто комфортом, а можливістю підтримувати бодай якийсь нормальний побут у цих ненормальних умовах", — пояснює вона.

Також Павлюк зазначила, оскільки не всі партнери мають можливість стабільно працювати під час блекаутів, частка замовлень із ресторанів знизилася на 3,3% порівняно з періодом до відключень і на 6% у порівнянні з минулим роком. Але водночас частка продуктових магазинів навпаки зросла: на 2% та на 5% відповідно.

Як змінилися споживчі пріоритети?

Суттєво змінилася і логіка вибору страв. Люди все рідше обирають фастфуд і дедалі частіше замовляють гарячі комплексні обіди, супи та основні страви, які фактично замінюють домашню їжу. 

За словами генеральної директорки Glovo в Україні , замовлення на ці позиції зріс майже утричі, тоді як бургери втратили близько 5–10% попиту. Суші ж майже не змінили своїх позицій — приріст склав лише 1–2%".

"Якщо аналізувати структуру попиту за категоріями загалом, ми помічаємо великий стрибок замовлень на товари для тварин і м’ясних виробів — обидві групи додали по 50%. Також стабільно зростає попит на товари першої необхідності та ліки (+25%), трохи менше — на алкоголь (+9%). Натомість позиції, що не відносяться до базових потреб, демонструють спад: замовлення квітів, заморожених продуктів та інтим-товарів знизилися в середньому на 10–15%", — додає Павлюк.

Водночас найбільші виклики для компанії зараз — погодні умови та кадровий ресурс. 

"Кадровий потенціал в Україні перебуває далеко не у найкращому стані, тому ми інвестуємо більше, щоб мотивувати кур’єрів працювати у складні погодні  умовах та підтримувати сервіс на належному рівні. Також ми несемо податкове навантаження на ФОПи, як провідний платформний бізнес", — говорить Марина Павлюк.

Для довідки: Glovo в Україні — це міжнародний сервіс доставки, який працює через мобільний додаток і сайт. Користувачі можуть замовляти їжу з ресторанів, продукти з магазинів, ліки, товари першої необхідності та інші покупки з доставкою до дому або офісу.

Сервіс почав роботу в Україні у жовтні 2018 року і зараз діє в більш ніж 40 містах, зокрема в Києві, Львові, Одесі та ін. 

Нагадаємо, середній дохід кур’єрів Glovo в Україні становить близько 20 тис. грн на місяць, у Києві — приблизно 25 тис. грн. Кур’єри працюють як незалежні партнери: самі обирають, коли виходити на зміну і скільки доставок робити, тому їхній заробіток може відрізнятися від міста до міста.

Автор:
Олена Черкасець