Glovo готується до майбутнього: в Києві можуть протестувати доставку дронами

Співзасновник Glovo Саша Мішо вважає, що в найближчому майбутньому доставку будуть виконувати роботи та дрони. Також він не виключає, що подібні технології можуть бути протестовані в український столиці — Києві.

Про це він розповів під час Q&A-сесії Diia.City United в Києві 18 червня, передає Delo.ua.

Під час відкритої бесіди з гостями заходу Diia.City United він зазначив, що серед технології, які найбільше вплинуть на доставку в найближчі роки, будуть дрони, роботи та автономні автомобілі. Він додає, що цей процес зараз стримує регуляція в містах.

Саша Мішо зауважує, що роботів, які рухаються по тротуарах, уже тестують у Великобританії, але є проблеми з вандалізмом і міською інфраструктурою. Щодо автономних автомобілів, то він пояснює, що в США вже відбувається мільйони поїздок на місяць без водіїв. Мішо вірить, що керувати авто за 10–15 років стане радше хобі, ніж повсякденною практикою. Тоді, на його думку, доставка стане ще доступнішою й ефективнішою.

"Я щиро переконаний, Україна справді може вийти в лідери галузі дронів. Коли ця жахлива війна закінчиться, одним із головних спадків України стане саме військово-технологічна галузь. З’являться великі можливості для всіх, хто зараз створює рішення для захисту країни. Згодом вони можуть перейти й в комерційний сектор. До речі, було б цікаво разом провести тестовий запуск доставки дронами в Києві", — розповідає Саша Мішо.

Він додав, що Україну й раніше сприймали як країну з сильними IT-фахівцями та інженерами. За його словами, вона завжди мала потужну технічну школу, а багато українських підприємців будували успішні міжнародні компанії — навіть якщо ці стартапи запускалися не з України, а в США чи Європі. Мішо підсумував, що бренд українських технологій вже є вагомим на світовій мапі.

Нагадаємо, у 2025 році ЗСУ отримають у 15 разів більше наземних дронів.