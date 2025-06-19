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Glovo готовится к будущему: в Киеве могут протестировать доставку дронами

дроны, доставка, Glovo
Военный опыт должен помочь Украине в развитии гражданских технологий. Фото: Freepik

Соучредитель Glovo Саша Мишо считает, что в ближайшем будущем доставку будут выполнять работы и дроны. Также он не исключает, что подобные технологии могут быть протестированы в украинской столице — Киеве.

Об этом он рассказал во время Q&A-сессии Diia.City United в Киеве 18 июня, передает Delo.ua.

Во время открытой беседы с гостями мероприятия Diia.City United он отметил, что среди технологий, которые повлияют на доставку в ближайшие годы, будут дроны, роботы и автономные автомобили. Он добавляет, что этот процесс сейчас сдерживает регуляция в мировых мегаполисах.

Саша Мишо отмечает, что работы, которые двигаются по тротуарам, уже тестируют в Великобритании, но есть проблемы с вандализмом и городской инфраструктурой. Что касается автономных автомобилей, то он объясняет, что в США уже совершаются миллионы поездок в месяц без водителей. Мишо верит, что управлять автомобилем за 10–15 лет станет скорее хобби, чем повседневной практикой. Тогда, по его мнению, доставка станет еще более доступной и эффективной.

"Я искренне убежден, Украина действительно может выйти в лидеры отрасли дронов. Когда эта ужасная война закончится, одним из главных наследств Украины станет именно военно-технологическая отрасль. Появятся большие возможности для всех, кто сейчас создает решения для защиты страны. Впоследствии они могут перейти и в коммерческий сектор. Кстати, было бы интересно вместе провести тестовый запуск доставки дронами в Киеве", — рассказывает Саша Мишо.

Он добавил, что Украина и раньше воспринималась как страна с сильными IT-специалистами и инженерами. По его словам, она всегда имела мощную техническую школу, а многие украинские предприниматели строили успешные международные компании — даже если эти стартапы запускались не из Украины, а в США или Европе. Мишо подытожил, что бренд украинских технологий уже весом на мировой карте.

Напомним, в 2025 году ВСУ получат в 15 раз больше наземных дронов .

Автор:
Алик Сахно