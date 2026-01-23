Під час блекаутів попит на послуги Glovo та Bolt Food зріс: що замовляють українці

Грудневі вимкнення світла внесли корективи не лише в графіки роботи, а й у раціон українців. Коли плита не вмикається, на допомогу приходять кур’єри. За даними провідних сервісів доставки, попит на їхні послуги в період блекаутів зріс: у Glovo зафіксували стрибок на 7,7%, а Bolt Food звітує про ріст замовлень на 6%.

Як пише Delo.ua, про це повідомили компанії у коментарі "Інтерфакс-Україна".

Замість ресторанів — продукти додому

Цікаво змістилися акценти. Якщо раніше доставка асоціювалася з вечерею з ресторану, то зараз українці все частіше купують через застосунки продукти з супермаркетів. У Glovo частка замовлень із магазинів зросла на 5% порівняно з минулим роком.

Середній чек теж пішов угору. У Bolt Food він збільшився приблизно на 60 грн, а у Glovo зріс на 19,4% відносно аналогічного періоду 2025 року.

Яку їжу замовляють українці?

Смакові вподобання громадян стали більш "домашніми". Бургери втратили 10-15% своєї популярності, поступившись місцем поживній їжі. Тенденції у замовленнях наступні:

попит на супи, локшину вок та комплексні обіди зріс майже втричі;

піца та суші тримають позиції зі скромним ростом у 1-2%;

великі бренди на кшталт McDonald’s, KFC та Domino’s Pizza залишаються лідерами завдяки стабільній якості.

"Люди стали значно частіше замовляти через Glovo доставку гарячих та поживних страв — те, що може замінити повноцінний обід, який зараз не завжди є змога приготувати вдома", — підкреслюють у компанії.

У Bolt Food це підтвердили, зазначивши, що найбільшим попитом є супи, бургери, піца та шаурма.

Регіональні особливості

Київ та Одеса йдуть у ногу із загальнодержавними трендами, а у Львові, Вінниці та Дніпрі попит на ланчі подвоївся. Проте у Харкві замість комплексних обідів люди на 30-35% частіше обирають "швидкі" страви — шаурму, тако та курку.

Не їжею єдиною

Блекаути змусили людей піклуватися про найважливіше. Попит на товари для тварин злетів на понад 50%, а на м’ясні вироби — на 48%. Також українці стали частіше замовляти:

товари першої потреби (+36%);

ліки (+25%);

алкоголь (+6%).

Водночас попит на квіти та заморожені продукти впав — останні просто ризиковано купувати, коли холодильник може вимкнутися будь-якої миті.

Раніше повідомлялося, що середній дохід кур’єрів Glovo в Україні становить близько 20 тис. грн на місяць, у Києві — приблизно 25 тис. грн. Кур’єри працюють як незалежні партнери: самі обирають, коли виходити на зміну і скільки доставок робити