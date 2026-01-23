Во время блекаутов спрос на услуги Glovo и Bolt Food вырос: что заказывают украинцы

Декабрьские отключения света внесли коррективы не только в график работы, но и в рацион украинцев. Когда плита не включается, на помощь приходят курьеры. По данным ведущих сервисов доставки, спрос на их услуги в период блэкаутов вырос: у Glovo зафиксировали скачок на 7,7%, а Bolt Food отчитывается о росте заказов на 6%.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили компании в комментарии "Интерфакс-Украина".

Вместо ресторанов — продукты на дом

Интересно сместились акценты. Если раньше доставка ассоциировалась с ужином из ресторана, то сейчас украинцы все чаще покупают из-за приложений продукты из супермаркетов. У Glovo доля заказов из магазинов выросла на 5% по сравнению с прошлым годом.

Средний чек тоже пошел вверх. У Bolt Food он увеличился примерно на 60 грн, а у Glovo вырос на 19,4% по отношению к аналогичному периоду 2025 года.

Какую еду заказывают украинцы?

Вкусовые предпочтения граждан стали более "домашними". Бургеры потеряли 10-15% своей популярности, уступив место питательной пище. Тенденции в заказах:

спрос на супы, лапшу вок и комплексные обеды вырос почти втрое;

пицца и суши держат позиции со скромным ростом в 1-2%;

большие бренды типа McDonald's, KFC и Domino's Pizza остаются лидерами благодаря стабильному качеству.

"Люди стали значительно чаще заказывать через Glovo доставку горячих и питательных блюд - то, что может заменить полноценный обед, который сейчас не всегда имеет возможность приготовить дома", - подчеркивают в компании.

В Bolt Food это подтвердили, отметив, что наибольшим спросом супы, бургеры, пицца и шаурма.

Региональные особенности

Киев и Одесса идут в ногу с общегосударственными трендами, а во Львове, Виннице и Днепре спрос на ланчи удвоился. Однако в Харькове вместо комплексных обедов люди на 30-35% чаще выбирают скорые блюда — шаурму, тако и курицу.

Не едой единой

Блэкауты заставили людей заботиться о самом важном. Спрос на товары для животных взлетел более чем на 50%, а на мясные изделия - на 48%. Также украинцы стали чаще заказывать:

товары первой потребности (+36%);

лекарство (+25%);

алкоголь (+6%).

В то же время спрос на цветы и замороженные продукты упал — последние просто рискованно покупать, когда холодильник может отключиться в любой момент.

Ранее сообщалось, что средний доход курьеров Glovo в Украине составляет около 20 тыс. грн в месяц, в Киеве — примерно 25 тыс. грн. Курьеры работают как независимые партнеры: сами выбирают, когда выходить на смену и сколько доставок делать