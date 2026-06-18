Продажі електромобілів у Європі зросли на третину: як ціни на пальне влинули на ринок

Зростання цін на пальне через війну в Ірані спровокувало стрибок попиту на електромобілі в Європі. Минулого місяця реєстрації нових електрокарів зросли на третину, найбільше — в Норвегії та Данії

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Продажі нових електрокарів

За даними New Automotive та E-Mobility Europe, реєстрація нових електромобілів у травні зросла на 34% у річному обчисленні на 17 ринках Європейського Союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі. Повністю електричні моделі становили майже кожну четверту нову реєстрацію.

Країни-лідери за продажами

У травні продажі повністю електричних автомобілів у Європі зросли у наступних країнах:

Норвегія — 98%;

Данія — 79%;

Фінляндія — 50%;

Швеція — 41%;

Нідерланди — 41%;

Люксембург — 37%;

Швейцарія — 32%;

Франція — 30%;

Ірландія — 29%;

Португалія — 28%;

Австрія — 26%;

Німеччина — 25% .

Найменші показники зростання продажів зафіксовані в Іспанії (+11%), Італії (+9%), Румунії (+ 8%), Чехії (+7%) та Польщі (+4%).

Зазначається, що з початку конфлікту на Близькому Сході наприкінці лютого портфель замовлень на електромобілі Renault у деяких країнах зріс на 50%. Керівник європейського відділення Ford Джим Баумбік заявив, що ситуація підвищила інтерес клієнтів, але застеріг від того, щоб розглядати її як довготривалу зміну.

Автовиробники запускають у Європі дешевші електромобілі. Китайські компанії розширюють виробництво менших хетчбеків, зокрема компанія BYD запустила модель Dolphin G у Берліні.

"Інтерес споживачів до електромобілів явно стимулюється появою на ринку недорогих, дуже хороших китайських автомобілів", — описав ситуацію колишній керівник Nissan Енді Палмер.

Продажі вживаних авто

Пропозиція вживаних електромобілів також зростає. Кількість потенційних клієнтів китайських брендів у Франції у травні зросла більш ніж у чотири рази порівняно з минулим роком. Німецький маркетплейс Carwow повідомив, що інтерес до електромобілів стабілізувався на рівні від 70% до 75%, порівняно з 40% на початку року.

Вживані електромобілі наразі дешевші, ніж аналогічні моделі з двигунами внутрішнього згоряння. У Великій Британії електромобілі віком від двох до чотирьох років продаються приблизно за 33% від їхньої початкової ціни порівняно з 52% для автомобілів на викопному паливі. Очікується, що ціни на вживані електромобілі в Данії зростуть на 10% цього року через попит.

"Ринок має стабілізуватися. Я дуже сумніваюся, що мы побачимо спад", — прокоментував директор з аналітики Cox's Філіп Нотард.

Продажі в Україні

Український ринок автомобілів у 2026 році демонструє несподіваний тренд: покупці нових машин дедалі частіше обирають гібриди замість електромобілів. Водночас на вторинному ринку ситуація протилежна — попит на вживані електрокари стрімко зростає.

Частка гібридних автомобілів серед нових легковиків зросла з 24,3% у січні до 33,4% у квітні 2026 року. У той самий час частка електромобілів на первинному ринку скоротилася з 18% до 8,9%. Фактично за кілька місяців сегмент нових електрокарів втратив понад половину своєї частки українського ринку.

Однією з причин падіння продажів електрокарів в Україні, стало повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року суттєво підвищило їхню вартість.