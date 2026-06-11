Українці масово пересідають на гібриди: продажі електрокарів у салонах впали майже втричі

Український ринок автомобілів у 2026 році демонструє несподіваний тренд: покупці нових машин дедалі частіше обирають гібриди замість електромобілів. Водночас на вторинному ринку ситуація протилежна — попит на вживані електрокари стрімко зростає.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, які для Delo.ua проаналізував аналітик Остап Новицький.

Гібриди витісняють електромобілі з автосалонів

Частка гібридних автомобілів серед нових легковиків, за даними дослідження, зросла з 24,3% у січні до 33,4% у квітні 2026 року. У той самий час частка електромобілів на первинному ринку скоротилася з 18% до 8,9%.

Фактично за кілька місяців сегмент нових електрокарів втратив понад половину своєї частки ринку. Втім, як зазначає Остап Новицький, причина полягає не в тому, що українці розчарувалися в електротранспорті.

"Це не зміна вподобань покупців, а реакція на нові правила гри. Повернення ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року суттєво підвищило їхню вартість. Додатково вплинули нові обмеження на експорт автомобілів із Китаю, який був одним із головних джерел постачання електрокарів в Україну", — пояснює експерт.

Крім того, значна частина попиту була реалізована ще наприкінці 2025 року, коли покупці поспішали придбати електромобілі до податкових змін.

На вторинному ринку електрокари переживають бум

Попри спад у сегменті нових авто, ринок уживаних електромобілів демонструє зовсім іншу динаміку. Якщо у січні електрокари займали 5% серед усіх перших реєстрацій уживаних легковиків, то у квітні їхня частка зросла до 9,1%.

Для порівняння, частка гібридів на вторинному ринку збільшилася лише з 2,9% до 3,7%. За словами Новицького, головним драйвером цього тренду стало подорожчання бензину та дизельного пального.

"Вартість кілометра пробігу на електротязі сьогодні стає вагомішим аргументом, ніж незручності із зарядною інфраструктурою. Особливо це стосується сучасних електромобілів із батареями на 50–60 кВт-год і більше", — зазначає він.

Такі автомобілі дозволяють здійснювати міжобласні поїздки без постійного пошуку зарядних станцій і значно знижують експлуатаційні витрати.

Ринок розділився за рівнем доходів

Сьогодні український ринок альтернативного транспорту фактично розділився на два сегменти, відзначають аналітики.

Покупці нових автомобілів частіше обирають гібриди, які поєднують економічність із незалежністю від зарядної інфраструктури.

Натомість покупці вживаних машин дедалі частіше переходять одразу на електромобілі, минаючи проміжний етап гібридизації. Таким чином, масового повернення від електромобілів до двигунів внутрішнього згоряння немає.

"На первинному ринку відбулося лише структурне коригування через подорожчання електрокарів. А на вторинному ринку тренд взагалі протилежний — люди переходять із бензинових і дизельних авто безпосередньо на електротягу", — каже Новицький.

Чому бізнес і водії обирають гібриди

Головною перевагою гібридних автомобілів експерт називає поєднання економічності та автономності. Сучасний гібрид або плагін-гібрид здатен споживати близько 5 літрів пального на 100 км у міському циклі, водночас не потребуючи зарядних станцій для далеких поїздок.

Додатковим аргументом залишається висока ліквідність таких автомобілів на вторинному ринку. Особливо це актуально на тлі високих цін на пальне, які сьогодні впливають на рішення покупців значно сильніше, ніж ризики відключень електроенергії чи можливі атаки на енергетичну інфраструктуру.

"Покупців більше лякають цифри на стелах АЗС, ніж графіки відключень світла. Саме тому вони шукають максимально економічні рішення — або гібриди серед нових авто, або електромобілі на вторинному ринку", — підсумовує Остап Новицький.

Нагадаємо, ринок ультралюксових авто майже повернувся до довоєнного рівня.