Українці знову купують Ferrari та Bentley: ринок ультралюксових авто майже повернувся до довоєнного рівня

Після різкого падіння на початку повномасштабної війни сегмент ультралюксових автомобілів в Україні поступово відновлюється і вже майже досяг довоєнних показників. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку, які для Delo.ua проаналізував аналітик Остап Новицький.

Ринок ще не відновився повністю, але тренд дуже позитивний

До сегменту ультрапреміальних автомобілів у дослідженні віднесено Aston Martin, Bentley, Ferrari, Lamborghini, Maserati, Maybach, McLaren та Rolls-Royce. У першому кварталі 2026 року в Україні вперше зареєстрували 36 автомобілів цих марок — як нових, так і вживаних. Для порівняння, у першому кварталі 2021 року таких реєстрацій було 49.

Найпопулярнішою маркою серед українських покупців ультралюксових авто залишається Maserati — 16 автомобілів за перші три місяці 2026 року. Далі йдуть Bentley (9 авто), Lamborghini (4), Aston Martin (3), McLaren (2) та Ferrari (2).

Показово, що після початку повномасштабної війни ринок фактично скоротився вдвічі. Якщо у 2020–2021 роках за квартал в Україні реєстрували від 50 до 70 автомобілів ультрапреміального сегмента, то у 2022 році цей показник впав до 20–30 машин.

Проте вже з 2024 року попит почав поступово відновлюватися. Упродовж 2024–2025 років квартальні показники зросли до 40–50 автомобілів, а в четвертому кварталі 2025 року досягли 76 реєстрацій — найвищого рівня за останні кілька років.

Цей сплеск, за словами Новицького, був частково пов'язаний із перенесенням попиту на кінець 2025 року напередодні повернення ПДВ на електромобілі.

"Якщо не враховувати перший квартал 2026 року, коли ринок закономірно скоригувався після ажіотажного кінця 2025-го, можна говорити про стале відновлення сегмента преміальних автомобілів. За обсягами він уже майже повернувся до довоєнних показників", — зазначає експерт.

Нових люксових авто стало менше

Водночас структура ринку помітно змінилася. Якщо у першому кварталі 2021 року 59% зареєстрованих ультралюксових автомобілів були новими, то у 2026 році ситуація протилежна — лише 30% становлять нові машини, тоді як 70% припадає на імпортовані вживані автомобілі.

Однак покупці дедалі частіше обирають не старі автомобілі, а відносно "свіжі" моделі віком до 10 років.

Фактично український ринок ультрапреміуму переходить від купівлі нових Ferrari, Bentley чи Lamborghini до більш прагматичної моделі — придбання вживаних, але сучасних автомобілів із нижчою вартістю входу.

Maserati випереджає Bentley

Цікаво, що беззаперечним лідером сегмента залишається Maserati. У першому кварталі 2021 року в Україні зареєстрували 16 автомобілів цієї марки, і рівно стільки ж — у першому кварталі 2026-го.

Натомість Bentley за цей період втратила майже половину обсягів — з 19 до 9 автомобілів.

Ferrari, навпаки, покращила результат — з одного автомобіля у першому кварталі 2021 року до двох у 2026-му.

Загалом аналітики констатують: попри війну та економічну невизначеність, попит на ультралюксові автомобілі в Україні не зник. Ринок адаптувався до нових умов і дедалі більше тяжіє до вживаних преміальних моделей, поступово повертаючись до обсягів мирного часу.

