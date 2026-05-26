Продажі китайських авто впали на 15% після повернення ПДВ: що купують українці у 2026 році
Після кількох років стрімкого зростання продажі китайських автомобілів в Україні почали сповільнюватися. У першому кварталі 2026 року поставки машин із Китаю скоротилися більш ніж на 15%, хоча загальний ринок "свіжих" легковиків майже не змінився. Водночас китайські бренди продовжують домінувати у кількох сегментах
Про це в коментарі Delo.ua розповів аналітик Остап Новицький.
Головні фактори падіння продажів
У першому кварталі 2026 року в Україні зареєстрували 1885 легкових автомобілів китайського виробництва віком до трьох років, розповів Новицький. Для порівняння: роком раніше цей показник становив 2232 машини.
Водночас загальний ринок нових авто за цей період скоротився лише на 2,5% — із 16 666 до 16 253 одиниць.
Аналітик пояснює більш різке падіння саме китайського сегмента двома причинами:
- поверненням повної ставки ПДВ на електромобілі з 1 січня 2026 року;
- посиленням правил експорту автомобілів із Китаю, які спочатку призначалися для внутрішнього ринку.
Кожне дев’яте авто в Україні — з китайського конвеєра
Попри спад, частка автомобілів китайського виробництва на українському ринку залишається високою.
За підсумками першого кварталу 2026 року вона становила 11,6% від усіх перших реєстрацій нових та майже нових легковиків.
Аналітика базується на VIN-кодах із географічним індексом КНР, уточнює Новицький. Тобто йдеться не лише про суто китайські бренди, а й про автомобілі міжнародних марок, вироблені в Китаї. Серед них — моделі Audi, Tesla та Volkswagen китайського складання.
BYD нарощує продажі, а Zeekr просів
Найкращу динаміку серед китайських брендів демонструє BYD. У квітні 2026 року компанія збільшила реєстрації в Україні з 292 до 411 автомобілів у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.
Також зростають продажі:
- Chery — з 60 до 87 авто;
- MG — із 37 до 74 машин.
Окремо експерт відзначає появу нових гравців. Зокрема, китайські версії Mazda одразу отримали 52 реєстрації, а новий суббренд BYD — FangChengBao — стартував із 45 автомобілів.
Водночас преміальний Zeekr відчутно втратив позиції: продажі впали зі 187 до 71 авто. За словами Новицького, повернення ПДВ найбільше вдарило саме по дорогому сегменту електричних преміум-авто.
Також різко просіли так звані "сірі" китайські модифікації традиційних брендів. Наприклад, продажі Honda китайського виробництва впали з 84 до 20 машин.
"Покупець дедалі частіше відмовляється від штучно адаптованих брендів на користь автентичних китайських інженерних продуктів", — зазначає аналітик.
Китайські авто купують майже виключно новими
Українці сприймають Китай передусім як джерело нових автомобільних технологій, а не як ринок дешевих вживаних машин, каже Остап Новицький.
У першому кварталі 2026 року в Україну завезли:
- 1851 новий автомобіль китайського виробництва;
- лише 382 вживані машини.
Тобто понад 82% цього сегмента — це авто без пробігу.
Аналітик додає, що навіть ті машини, які формально проходять як вживані через особливості китайського експортного законодавства, часто фактично залишаються новими — "у заводських плівках і з нульовим кілометражем".
Китайці фактично захопили ринок електричних SUV
Найсильніші позиції китайський автопром має у сегменті електричних кросоверів та SUV. У першому кварталі 2026 року серед авто китайського виробництва домінували:
- електромобілі — 1115 одиниць;
- плагін-гібриди та EREV-моделі — 419 одиниць.
Разом це понад 81% усіх реєстрацій китайських автомобілів в Україні.
Натомість класичні бензинові моделі отримали лише 342 реєстрації, а дизельних авто було всього чотири.
У топі продажів домінують саме кросовери та позашляховики. Лідерами стали:
- BYD Leopard 3 — 207 авто;
- BYD Sea Lion 06 — 182 авто;
- Zeekr 001 — 134 авто.
"Китайські виробники не зацікавлені у дешевих міських хетчбеках чи класичних седанах. Вони повністю переформатували під себе ринок сучасних сімейних кросоверів", — підсумовує він.
