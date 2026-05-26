Ferrari представила свій перший повністю електричний автомобіль за півмільйона євро

Італійський виробник люксових спорткарів Ferrari презентував свою першу повністю електричну модель — чотиридверний Luce (в перекладі з італійської — "світло"). Початок поставок довгоочікуваної новинки заплановано на четвертий квартал 2026 року.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням Reuters.

Цей крок є серйозним викликом для компанії, оскільки її головні конкуренти, зокрема Porsche та Lamborghini, наразі згортають свої електромобільні програми через слабкий ринковий попит. Вартість Ferrari Luce становитиме 550 000 євро (близько 640 000 доларів).

Перший п'ятимісний Ferrari: дизайн та характеристики

Над розробкою дизайну новинки впродовж п'яти років працював колишній головний дизайнер Apple Джоні Айв та його творче об'єднання LoveFrom. Модель отримала нетиповий для бренду великий кузов із панорамним склінням.

Ключові технічні та інтер'єрні особливості моделі:

Сімейний формат: Luce став першим в історії Ferrari п'ятимісним автомобілем. Для комфорту сімейних поїздок його обладнали містким багажником об'ємом 600 літрів.

Вражаюча потужність: електрокар оснащений чотирма електродвигунами (по одному на кожне колесо), які разом видають понад 1 000 кінських сил. Попри вагу у 2,2 тонни, автомобіль може розганятися до швидкості понад 310 км/год.

Запас ходу та звук: на одному заряді Luce здатний проїхати більше ніж 500 кілометрів. Щоб зберегти фірмові емоції від водіння, розробники створили систему, яка посилює природні звуки вібрації електричної силової установки, імітуючи роботу класичного ДВЗ.

Класичний салон: всередині збережено традиційну розкіш з оздобленням шкірою, склом та анодованим алюмінієм. На відміну від Tesla та китайських брендів, Ferrari відмовилася від повністю сенсорного управління на користь фізичних кнопок та перемикачів.

Керівництво компанії розраховує, що технологічна новинка допоможе бренду закріпитися на нових ринках, зокрема в Китаї, де інфраструктура для електромобілів дуже розвинена, а на великі бензинові авто діють високі податки.

Нагадаємо, європейські виробники розкоші, автопром та готелі втрачають клієнтів. Через глобальну інфляцію та економічну нестабільність у світі заможні покупці почали суттєво скорочувати витрати на дорогі товари та відпочинок, що призвело до падіння прибутків найбільших брендів і зробило цей сектор одним із найслабших на ринку.