Ferrari представила свой первый полностью электрический автомобиль за полмиллиона евро

Итальянский производитель люксовых спорткаров Ferrari представил свою первую полностью электрическую модель — четырехдверный Luce (в переводе с итальянского — "свет"). Начало поставок долгожданной новинки запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Этот шаг является серьезным вызовом для компании, поскольку ее главные конкуренты, в частности Porsche и Lamborghini, сворачивают свои электромобильные программы из-за слабого рыночного спроса. Стоимость Ferrari Luce будет составлять 550 000 евро (около 640 000 долларов).

Первый пятиместный Ferrari: дизайн и характеристики

Над разработкой дизайна новинки на протяжении пяти лет работал бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв и его творческое объединение LoveFrom. Модель получила нетипичный для бренда большой кузов с панорамным остеклением.

Ключевые технические и интерьерные особенности модели:

Семейный формат: Luce стал первым в истории Ferrari пятиместным автомобилем. Для комфорта семейных поездок его оборудовали вместительным багажником объемом 600 литров.

Впечатляющая мощность: электрокар оснащен четырьмя электродвигателями (по одному на каждое колесо), которые вместе выдают более 1000 лошадиных сил. Несмотря на вес 2,2 тонны, автомобиль может разгоняться до скорости более 310 км/ч.

Запас хода и звук: на одном заряде Luce способен проехать более 500 километров. Чтобы сохранить фирменные эмоции от вождения, разработчики создали систему, усиливающую естественные звуки вибрации электрической силовой установки, имитируя работу классического ДВС.

Классический салон: внутри сохранена традиционная роскошь с отделкой кожей, стеклом и анодированным алюминием. В отличие от Tesla и китайских брендов Ferrari отказалась от полностью сенсорного управления в пользу физических кнопок и переключателей.

Руководство компании рассчитывает, что технологическая новинка поможет бренду закрепиться на новых рынках, в частности, в Китае, где инфраструктура для электромобилей очень развита, а на крупные бензиновые авто действуют высокие налоги.

Напомним, европейские производители роскоши, автопрома и гостиницы теряют клиентов. Из-за глобальной инфляции и экономической нестабильности в мире состоятельные покупатели начали существенно сокращать затраты на дорогие товары и отдых, что привело к падению прибыли крупнейших брендов и сделало этот сектор одним из самых слабых на рынке.