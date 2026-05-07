Конец эпохи сверхприбылей: почему европейский люкс, автопром и отели теряют клиентов

Европейская роскошь больше не приносит миллиардов

В этом году европейские бренды одежды, автопроизводители и гостиницы огорчили инвесторов низкими прибылями. Из-за высокой инфляции и нестабильности в мире люди стали меньше тратить на роскошь и отдых, что сделало этот сектор самым слабым на рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Секторы, десятилетиями считавшиеся "золотыми жилами" для инвесторов - производство роскоши, премиальных автомобилей и гостиничный бизнес - сегодня демонстрируют худшую динамику в глобальном индексе MSCI. Прибыли падают, а прогнозы становятся все более сдержанными.

По данным Bloomberg Intelligence, прибыль на акцию для индекса потребительских товаров MSCI Europe в первом квартале упала на 12%. Это значительно хуже прогнозов аналитиков, которые ожидали падения всего на 2,4%.

На фоне всеобщего роста европейского рынка (+5,7%) люкс-сегмент выглядит "слабым звеном".

Покупатели вынуждены перенаправлять средства по развлечениям и дорогим аксессуарам на товары первой необходимости. Кроме того, война в Иране и конфликт на Ближнем Востоке обрушили туристические потоки, критически важные для продаж люксовых брендов.

Кризис гигантов

Даже лидеры рынка не устояли перед кризисом:

  • LVMH и Kering предупредили о резком понижении спроса. Война в Иране фактически парализовала активность в Дубае – ключевом торговом хабе для состоятельных клиентов.
  • Hermes, обычно считающийся «непотопляемым» из-за дефицитности своих товаров, также зафиксировал падение продаж и стоимости акций.
  • Гостиничный оператор Accor SA (владелец бренда Sofitel) понес серьезные потери в регионе Ближнего Востока, где сосредоточено около 3% номерного фонда компании.

Автопром под прицелом тарифов Трампа

Производители премиальных автомобилей оказались в «идеальном шторме». К конкуренции с китайскими электрокарами добавилась угроза новых пошлин от США. Дональд Трамп уже озвучил планы ввести 25% тарифы на авто с ЕС, если не будет достигнуто торговое соглашение.

Пока Ferrari отчитывается о снижении поставок из-за осторожности клиентов на Ближнем Востоке, другие игроки пытаются адаптироваться. Porsche SE смогла удержать прибыль благодаря уходу от чистой электромобильности, а Stellantis рассматривает возможность продажи заводов китайским партнерам для оптимизации затрат.

Пока цены на нефть растут, а военные конфликты продолжаются, потребительский сектор будет оставаться под давлением, уступая прибыльность энергетике и производителям чипов, считают аналитики.

Напомним, США вводят 25% пошлины на автомобили из ЕС, несмотря на торговое соглашение. Президент США Дональд Трамп официально заявил о росте тарифной ставки, игнорируя предварительные договоренности с Брюсселем о ставке 15%. Ожидается, что новые правила могут начать действовать на следующей неделе.

Автор:
Татьяна Бессараб